Mika Aaltola: Donald Trump seuraa peilin logiikkaa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kirjoittaa maansa ulkopolitiikkaa uusiksi, toteaa turvallisuuspolitiikan asiantuntija, europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.). Ristiriitaisuuksista huolimatta myös Trumpin toimet noudattavat omaa logiikkaansa, hän kirjoittaa.

– Eräässä tekoälyssä on laaja data, joka sisältää kaikki mahdolliset ulkopolitiikat. Kaikki liittolaisuudet, jotka on tehty. Kaikki, jotka on purettu. Kaikki, jotka tullaan purkamaan, Aaltola kirjoittaa vertauskuvallisesti viestipalvelu X:ssä.

Trump on löytänyt tämän tekoälyn, mutta hän ei kysy tai lue vastauksia, Aaltola toteaa. Presidentti kirjoittaa itse omat skenaarionsa.

– Hän on kirjoittanut skenaarion, jossa Yhdysvallat on uhka Kanadalle ja Tanskalle, jossa Venäjä on rauhantahtoinen maa, jossa Eurooppa maksaa suojelustaan kuin kauppias maksaa katujen herroille, jossa Iranin terroristinen hallinto säätelee Hormuzia.

Trumpin maailmassa on Aaltolan mukaan kyse vallan osoittamisesta.

– Jokainen sivu on ristiriidassa edellisen kanssa. Silti kirja on yhtenäinen, koska sen logiikka ei ole strateginen vaan peilin logiikka. Se heijastaa vain mahdin näyttämisen halun.

Euroopan ei kuitenkaan pidä astua sisään ”epäyhtenäisten skenaarioiden labyrinttiin”, kokoomusmeppi neuvoo.

– Kannataa lukea historiaa, ei pelkästään käyttää äppejä. Kysyä kysymyksiä. Käyttää strategista harkintaa. Valmistautua kohtaamaan maailma, jossa (Vladimir) Putin ja erityisesti Xi (Jinping) pärjäävät omalla vihmielisillä ja väijyvillä skenaarioillaan, erinomaisesti.