Mika Aaltola: Alaskan huippukokous voi olla lähtölaukaus vaaran vuosille

Europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP) mukaan Venäjän ja Yhdysvaltain suhteiden mahdollinen normalisointi on huono uutinen Euroopan kannalta.

Aaltolan mukaan suhteiden normalisaatio toisi ”vaaran vuoden” Eurooppaan.

– Venäjän sodan jäädytys vapauttaa Moskovalle voimia muuhun. Alaskan huippukokous voi olla lähtölaukaus. Pohjolan on oltava hereillä: Venäjä kokeilee NATO:a siellä missä se tuntuu, ei siellä missä NATO on heikoin, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alueet voivat europarlamentaarikon mukaan olla Venäjän tähtäimessä.

Aaltola analysoi tilannetta Uutissuomalaisessa julkaistussa näkökulmakirjoituksessa. Europarlamentaarikon mukaan Venäjä on nyt täydessä sotataloudessa, eikä se todennäköisesti jättäisi tilaisuuksia käyttämättä.

– Ukrainan sodan jäädytys vapauttaa resursseja mahdollisesti Itämerelle tai Arktikselle seuraavan 2–4 vuoden kuluessa. Tavoitteena on romuttaa Naton artikla 5 ja rampauttaa länsimaiden yhtenäisyys, Aaltola kirjoittaa.

Europarlamentaarikon mukaan Pohjois-Euroopassa on useita kohteita, joiden kautta Venäjä voisi koetella Natoa. Baltian maat saattaisivat Aaltolan mukaan olla liian pieni kohde.

Kiina on Aaltolan mukaan vahva Venäjän tukija.

– Sen johto myöntää tukevansa Venäjää hajauttaakseen lännen huomion omista kunnianhimoistaan. Tämä on fakta, ei arvaus. Kiina tukee Venäjää taloudellisesti ja diplomaattisesti, yhdessä Pohjois-Korean, Iranin ja Laosin kanssa.

Aaltolan mukaan Suomen tulee varautua nostamalla puolustusmenoja merkittävästi. Hänen mukaansa Pohjois-Eurooppa on muutettava linnakkeeksi.

– Venäjän hybridihyökkäykset, gps-häirintä, kyberiskut, informaatiosota, kaapelien katkaisut, ja niin edelleen ovat koettelua. Ne vaativat jämäkkää vastausta, ei periksiantoa.

Ukrainan päättäväisyys Venäjän hyökkäyksen edessä osoittaa europarlamentaarikon mukaan sen, että suurvallan pysäyttäminen on mahdollista.

– Naton ja Pohjolan pelote on oltava välitön, tappava ja ehdoton. Rauha ei säily odottamalla, vaan vaatii valmiutta täysimittaiseen sotaan 2020-luvulla, jotta 2030-luku olisi rauhallinen.

Aaltolan mukaan Vladimir Putin kunnioittaa vain pelotetta.

Huomenna perjantaina tapahtuva Yhdysvaltain presidentti Dornald Trumpin ja Putinin välinen huippukokous voi Aaltolan mukaan muuttaa koko maailmanjärjestystä sellaiseksi, jossa vahvat sanelevat toimintatavat ja heikot valtiot kärsivät.

– Tämä on akuutti vaara. Siinä ei sitten hurskaat puheet enää auta, vaan Pohjolan yhteinen sotilaallinen voima.

– Pohjoisesta ei saa tulla testikenttää. Se on linnoitettava nyt, ei huomenna.