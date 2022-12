Mihin pahamaineinen Wagner katosi? Venäjän viranomaiset alkoivat värvätä vankeja

Sotatappioita kärsineen Venäjän kerrotaan värväävän yhä enemmän vankeja Ukrainan rintamalle. Hiljattain värvättiin ainakin 125 uutta vankia eri rangaistussiirtoloista, kertoo riippumaton venäläinen uutissivusto Verstka Telegramissa.

Tällä kertaa rekrytoinnista vastasivat hallituksen virkamiehet. Yksityisen palkka-armeija Wagnerin edustajat eivät osallistuneet siihen.

Puolustusministeriön virkamiesten kerrotaan kiertäneen vankiloissa ja yrittäneen houkutella tuomittuja rikollisia sotimaan armahdusta ja rahapalkkiota vastaan. Aiemmin vankien värväys oli yksityisen palkka-armeija Wagnerin vastuulla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Verstkan mukaan vankiloissa on meneillään toinen mobilisointiaalto ainakin neljässä rangaistussiirtolassa. Ensimmäisestä mobilisointiaallosta vastasivat Wagnerin edustajat.

Vankien oikeuksia ajavan Istuva Venäjä -tukijärjestön mukaan nyt käynnissä olevat värväykset tallennetaan videolle. Paikalle on kutsuttu myös syyttäjä, paikallishallinnon edustaja, lääkäri sekä vankilan hallinnon edustaja. Wagnerin edustajia ei ole paikalla.

Tällä tavalla värväyksistä halutaan tehdä enemmän lain mukaan tapahtuvaa toimintaa, jota syyttäjä valvoo. Vangit saavat virallisessa tilaisuudessa suostua tai kieltäytyä.

Verstkan uutinen ei kuitenkaan tarjoa selitystä Wagnerin edustajien katoamiselle värväyksiin liittyen.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen on jakanut uutisen Twitterissä. Hänen mukaansa syynä voivat olla vankien sukulaisten tekemät valitukset.

– Monet sukulaiset ovat protestoineet julkisesti aiemmassa värväyskierroksessa ilmenneiden laittomuuksien vuoksi, Owen kertoo.

