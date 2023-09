Romanian mukaan Venäjän lennokki ei osunut sen alueelle – Ukraina jakoi kuvan

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenko kertoo, että Venäjän viimeöinen massiivinen lennokki-isku Izmailin alueella ja Ukrainan satamakaupunkeihin olisi osunut myös Nato-maa Romanian puolelle.

Nikolenkon mukaan Venäjän käyttämä Shahed-iranilaislennokki olisi pudonnut ja räjähtänyt Tonavan toisella puolella sijaitsevan Romanian puolella.

– Tämä on jälleen osoitus siitä, että venäläinen ohjusterrori on valtava uhka paitsi Ukrainan, mutta myös naapurimaiden turvallisuudelle, myös Naton jäsenmaille, Nikolenko kommentoi Facebook-päivityksessään.

Romanian puolustusministeriö on julkaissut nyt tiedotteen, jossa se kiistää, että Venäjän lennokki olisi pudonnut sen maa- tai vesialueelle.

Puolustusministeriö kertoo, että tilannetta ukrainalaissatamien läheisyydessä Tonavalla tarkkailtiin reaaliajassa sekä viime yönä, että lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

– Missään vaiheessa Venäjän hyökkäyskeinot eivät muodostaneet suoraa uhkaa Romanian valtion alueelle tai sen vesialueille, puolustusministeriö jatkaa ja kertoo yksiselitteisesti tuomitsevansa Venäjän Ukrainassa tekemät iskut.

Romania ilmoittaa vahvistavansa puolustustaan itärajallaan maalla, merellä ja ilmassa.

