Ministeri vahvistaa: Venäjän pommilennokki iskeytyi Romanian alueelle

Romanian puolustusministeri Angel Tilvar vahvistaa Antena 3 CNN:lle, että venäläinen Shahed-pommilennokki todellakin lensi Romaniaan. Ministerin mukaan maan alueelta on löydetty useita lennokin kappaleita.

Palasia löydettiin Plaurun alueelta Ukrainan rajan läheltä. Lennokki näyttää harhautuneen reitiltään Ukrainaan suunnatussa iskussa.

Ukraina kertoi Romaniaan lentäneestä lennokista jo aiemmin. Romania kuitenkin kiisti alkuun tiedot.

Lennokin kappaleista ei ministerin mukaan ole vaaraa.

🧵Thread:

I have successfully obtained satellite imagery that partially covers the region in Romania where, in the early morning of September 4th, a russian Shahed drone crashed and detonated. pic.twitter.com/99jAZq8dHJ

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 5, 2023