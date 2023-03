Mihail Hodorkovski varoittaa: Tämä osoittaa Vladimir Putinin sanan olevan arvoton

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa ei voi neuvotella minkäänlaisista sopimuksista, toteaa venäläinen oppositiovaikuttaja ja toisinajattelija, entinen oligarkki Mihail Hodorkovski.

– Putinin sana on arvoton, kuten hänen viimeaikaiset tekonsa osoittavat – vaikka se olisi virallisesti kirjoitettu paperille. Siitä huolimatta, että hän antoi sanansa pääliittolaiselleen – Kiinalle – ydinaseiden kaltaisessa tärkeässä asiassa, hän on osoittanut, ettei häneen voi luottaa eikä hänen kanssaan voi neuvotella, Hodorkovski sanoo Twitterissä.

Kiinan presidentti Xi Jinping vieraili viime viikon alussa Moskovassa. Vierailu huipentui kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan yhteisen julkilausuman allekirjoittamiseen, johon sisältyi ydinaseita koskeva keskeinen kohta.

Lausunnon mukaan ”ydinasevaltojen ei pitäisi sijoittaa ydinaseita kansallisten alueidensa ulkopuolelle, ja niiden pitäisi vetää pois kaikki ulkomaille sijoitetut ydinaseet”.

– Kuitenkin vain muutamia päiviä julkilausuman allekirjoituksen jälkeen Putin rikkoi sopimusta julkisesti ja uhmakkaasti ilmoittamalla ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle, Hodorkovski toteaa.

Hänen mielestään lausunto ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle ei välttämättä sinänsä ole hälyttävä.

– Se on strateginen bluffi, jolla yritetään salata huono rintamatilanne ja pelotella länsimaisia poliitikkoja ennen Ukrainan odotettua (uutta) vastahyökkäystä.

– Tärkeää tässä on Putinin ilmeinen piittaamattomuus sopimuksesta, jonka hän allekirjoitti merkittävimmän liittolaisensa kanssa vain päiviä aikaisemmin. Näyttää siltä, että hän käyttää tätä neuvotteluvälineenä Xin kanssa. Toivon, että Xi nauttii vasallinsa aiheuttamasta ”kasvojen menetyksestä”, Hodorkovski sanoo.

Hänen mukaansa nykyinen tilanne herättää kysymyksiä rauhanneuvottelujen toteutettavuudesta.

– Meidän on jälleen kerran kysyttävä itseltämme, onko realistista harkita neuvotteluja rauhasta tai aselevosta Ukrainassa ottaen huomioon tämänhetkiset olosuhteet.

Hodorkovskiin mukan Putin pitää lupauksensa vain silloin, kun hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa.

– Hänen kanssaan voidaan neuvotella vakavasti Ukrainan rauhasta vasta sitten, kun hänen armeijansa kärsii ratkaisevan sotilaallisen tappion.

Why is it a bad idea to negotiate deals with Putin? A thread

— Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) March 26, 2023