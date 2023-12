Mihail Hodorkovski: Tämä on osoitus Kremlin heikkoudesta

Maanpakoon ajettu venäläinen oppositiopolitiikko Mihail Hodorkovski uskoo, että Ukrainan sota kaataa lopulta Vladimir Putinin hallinnon. Hodorkovski kertoo asiasta X-viestipalvelussa.

Hodorkovskin mukaan hallinnon sisäiset konfliktit sekä selkäänpuukotukset Putinin sisäpiirissä ovat osoitus siitä, että Putin on pohjimmiltaan heikko. Parhaana osoituksena tästä toimii Putinin kokkina tunnetun Jevgeny Prigozhinin vallankaappausyritys ja myöhempi salamurha.

– Prigozhinin vallankaappausyritys oli käännekohta. Vaikka en tunnekaan sympatiaa häntä kohtaan, paljasti tapahtuma järjestelmän heikkoudet. Se on kuin murtuma Putinin panssarissa, Hodorkovski kommentoi.

Hän arveleekin, että muutos Venäjällä on väistämätön. Sota on käynnistänyt prosessin, joka johtaa väistämättä hallinnon kaatumiseen. Tärkein kysymys on, että koska tämä tapahtuu.

Hodorkovski myöntää kuitenkin, että Putinin hallinto ei kaadu pelkillä rauhanomaisilla mielenosoituksilla. Siksi onkin tärkeää hyödyntää edellä mainittuja hallinnon sisäisiä ristiriitoja.

– Tulevaisuudessa tällaiset jakaantumiset hallinnon sisällä ovat väistämättömiä. Prigozhinin kaltaiset patriootit eivät tuo demokratiaa Venäjälle, ja siksi demokraattisen opposition on oltava valmiina purkamaan autokraattinen järjestelmä, Hodorkovski linjaa.

Vaarana kuitenkin on, että Putinin jälkeen valtaan nousee toinen yksinvaltias. Hodorkovski ei myöskään pidä ajatuksesta, että Venäjä sirpaloituisi lukuisiksi epävakaiksi pikkuvaltioiksi, joilla olisi ydinaseita.

Hodorkovski haluaakin, että nykyhallinnon romahduksen jälkeen Venäjästä rakennetaan demokraattinen liittovaltio, jossa valta on alueilla ja kansalla, ei vain Moskovalla. Tässä apuna ovat tuhannet venäläiset, jotka ovat paenneet Putinin hallintoa ulkomaille.

– Venäjän lahjakkaimpien ihmisten maanpako on iso menetys, mutta se on myös tulevaisuuden demokraattisten johtajien varanto. Meidän on vaalittava tätä älyllistä pääomaa vapaan ja edistyksellisen Venäjän rakentamiseksi, Hodorkovski linjaa.