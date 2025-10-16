Migri Ylelle: Lappeenrannan säilöönottoyksikön syömälakko hiipumassa

Maahanmuuttovirasto Migrin mukaan Lappeenrannassa Joutsenon säilöönottoyksikössä käynnissä ollut syömälakko alkaa hiipua.
– Työntekijöiden havaintojen mukaan valtaosa näistä henkilöistä on aterioinut tänään, toteaa Migrin vastaanottopalveluosaston johtaja Elina Nurmi Ylelle.
Syömälakossa olleet karkotuspäätöstä odottavat asiakkaat kritisoivat Joutsenon yksikön ruoan määrää ja laatua. Iltalehti kertoi alkuviikosta syömälakon alkamisesta.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka monta asiakasta on vielä syömälakossa.
Nurmen mukaan henkilöstö ei ole havainnut syömälakosta johtuvia vakavia terveyteen liittyviä huolia. Asiakkaat saavat tavata yksitellen yksikön sairaanhoitajan.
– Pyritään varmistumaan siitä, että asiakas on itsenäisesti tehnyt päätöksen syömälakosta ja ymmärtää sen vaikutukset, sanoo Nurmi.