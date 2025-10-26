Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Poliisin koirapartio tavoitti Kajaanin moottorisahamiehen lyhyen juoksukilpailun jälkeen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Mies yritti päästä kauppaan moottorisahalla

  • Julkaistu 26.10.2025 | 09:18
  • Päivitetty 26.10.2025 | 10:57
  • Poliisi, Rikollisuus
Murtoyrityksessä epäonnistunut mies kuljetettiin poliisivankilaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Moottorisahalla varustautunut mies yritti murtautua kauppaan Kajaanissa sunnuntaiyönä, poliisi tiedottaa.

Kajaanin partiot saivat hätäkeskuksesta kiireellisen tehtävän moottorisahamiehestä puolenyön jälkeen, ja poliisin saapuessa paikalle tuntomerkkeihin sopiva mies juoksi kiireellä poispäin kaupalta.

Koirapartio tavoitti kaksitahtibensiinille haisevan miehen lyhyen juoksukilpailun jälkeen, poliisi kertoo.

Mies oli poliisin mukaan ensin yrittänyt murtautua kauppaan rikkomalla etuoven lasin, mutta turvautunut sitten moottorisahaan ja sahannut kaupan lastauslaiturin oveen reiän. Mies ei kuitenkaan ollut onnistunut pääsemään sisälle kauppaan.

Mies otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä ja kuljetettiin poliisivankilaan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)