Mies vangittiin Moskovassa, kuunteli ukrainalaista musiikkia

Moskovalainen mies tuomittiin torstaina 15 päiväksi vankeuteen ja 800 euron sakkoon, koska hän kuunteli ukrainalaista musiikkia autossaan, ihmisoikeusjärjestö OVD-Info kertoo uutissivusto meduzalle.

Neljän lapsen yksinhuoltajaisää syytettiin Venäjän armeijan ”mustamaalaamisesta” ja niskoittelusta poliisia vastaan.

Venäjän uusien lakien mukaan maan kansalaisia voi uhata pahimmillaan 15 vuoden vankeustuomio, jos he tarkoituksella jakavat ”valeuutisia” Venäjän armeijasta tai sen yksiköistä ulkomailla.

Venäjän helmikuussa aloittama laaja hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu edelleen.

