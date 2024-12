Mielenosoitus kärjistymässä Helsingissä – poliisi paikalla

Helsingin Töölöntorilla järjestettävät yleisötapahtumat ovat sähköistäneet itsenäisyyspäivän tunnelmaa.

Äärioikeistolaiseksi luonnehditun 612-soihtukulkueen on tarkoitus lähteä Töölöntorilta kohti Hietaniemen hautausmaata kello 18.30. 612-soihtukulkuetta vastustavan Helsinki ilman natseja -vastamielenosoituksen järjestävät tahot kuitenkin ilmoittivat järjestävänsä vastamielenosoituksen samassa paikassa kello 17.

Poliisi ilmoitti jo maanantaina, että vastamielenosoitusta ei voida järjestää Töölöntorilla.

Vastamielenosoittajat eivät kuitenkaan välittäneet poliisin päätöksestä.

Töölöntorin lähettyville onkin perjantai-alkuillan aikana kokoontunut suuri määrä vastamielenosoittajia. Satapainen mielenosoittajajoukko on huutanut illan aikana natseja vastustavia iskulauseita sekä heilutellut Palestiinan lippuja.

Poliisi on illan aikana yrittänyt päättää vastamielenosoitusta ennen 612-soihtukulkueen alkamista. Paikalla on ratsupoliiseja sekä runsaasti mellakkapoliiseja. Töölöntori on myös eristetty, ja sinne on päästetty vain 612-soihtukulkueen osallistujia.

– Poliisi määrää mielenosoituksen päättymään. Väkijoukon tulee hajaantua. Poliisi on varautunut voimankäyttöön sekä kiinniottoihin, poliisi kuulutti kovaäänisestä vastamielenosoittajille hieman kello viiden jälkeen.

Ylen mukaan poliisi on ottanut useita ihmisiä kiinni Töölöntorin lähettyvillä. Lisäksi ainakin yksi vastamielenosoittaja on jäänyt ratsuhevosen alle.