Mielenosoittajat polttavat videolla Iranin uskonnollisen johtajan syntymäkodin

Mielenosoittajat ovat polttaneet Iranin nykyhallinon perustajan, vallankumousjohtaja Ruhollah Khomeinin syntymäkodin Khomeinin kaupungissa. Talo oli toiminut pitkään johtajalle omistettuna museona.

Tulipalosta on julkaistu videoita sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Iranista paljon kirjoittanut toimittaja-kirjailija David Patrikarakos toteaa Twitterissä, että teko on hyökkäys koko Iranin nykyhallinnon ydintä vastaan.

Vuonna 1989 kuollut šiiavaikuttaja Khomeini johti maan vuoden 1979 vallankumousta ja toimi ja Iranin ylimpänä johtajana kuolemaansa saakka.

Iranin mielenosoitukset ovat raivonneet jo kolme kuukautta. Ruutitynnyri syttyi syyskuun puolivälissä, kun hijab-sääntöjen rikkomisesta pidätetty 22-vuotias Mahsa Amini menehtyi poliisin huostassa.

Al Arabiyan mukaan mielenosoituksia oli torstaina ainakin 23 eri kaupungissa ympäri maata. Mielenosoittajat ovat vastustaneet Iranin uskonnollista johtoa. Iranin viranomaisten on kerrottu surmanneen satoja mielenosoittajia ja pidättäneen tuhansia.

Astonishing scenes from #Iran. Protesters have burned down the house of Ruhollah Khomeini, the Islamic Republic’s founder.

The house has been a museum for the past 30 years. This is an attack in the essence of the republic itself. pic.twitter.com/Qtk5jr5AR6

— David Patrikarakos (@dpatrikarakos) November 18, 2022