Miehittäjän ahdinko nauhalla: Pakenijat uhataan ampua

Venäjän Ukrainan joukkoihin on Ukrainan sotilastiedustelun mukaan perustettu yksiköitä, joiden tehtävänä on estää sotilaiden perääntyminen taistelusta. Vetäytymisestä uhataan tiedustelutietojen mukaan rangaista kuolemalla.

Esimerkkinä kerrotaan Venäjän joukkojen yrityksestä suorittaa ”vastahyökkäys” ukrainalaisten puolustajien asemiin Bahmutin alueella. Venäjän miehittämän Luhanskin alueen joukkojen sanotaan aloittaneen raketti- ja tykistökeskityksen, mutta hylänneen asemansa sen jälkeen, kun ukrainalaiset vastasivat tuleen ja lähtivät etenemään kohti venäläisjoukkoja.

– Paon estämiseksi venäläisyksiköiden komentajat joutuivat muistuttamaan alaisiaan jälleen kerran kiellosta jättää asemat ilman käskyä sekä siitä, että ”vetäytymisen estämisestä vastaava osasto” voi ampua heidät, Ukrainan tiedustelu kertoo Twitterissä julkaistulla videolla.

Ukrainalaisten mukaan tässä yhteydessä mainittiin ”käsky numero 222”. Heitossa on ilmeisesti kyse viittauksesta neuvostojohtaja Josif Stalinin pahamaineiseen käskyyn 222 kesäkuulta 1942. Sen nojalla neuvostosotilaita voitiin ampua takaapäin, jos he eivät suostuneet etenemään.

Ukrainan tiedustelu on jakanut myös alta löytyvän pätkän kaapatusta venäläisten radioliikenteestä, jonka kerrotaan tukevan tietoja.

– No niin. Ei enää v***u askeltakaan takaisin. Sanot nyt vain, että ”pakenijat tuhotaan”(…) muut pysyvät asemissaan. Muistuta käskystä numero 222, puhuja toteaa.

INVADERS EXPAND ACTIVITY OF "RETREAT-BLOCKING DETACHMENTS" AND BAN TO RETREAT UNDER A DEATH THREAT pic.twitter.com/gjx1roEans

