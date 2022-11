Miehittäjä varasti Hersonista pesukarhun, laaman ja aasin

Ukrainan puolustusministeriö sanoo Twtiterissä venäläismiehittäjien ”varastaneen kaiken” Hersonista.

– Maalauksia taidegallerioista, antiikkia museoista, historiallisia käsikirjoituksia kirjastoista. Heidän arvokkain saaliinsa oli kuitenkin pesukarhu, jonka he varastivat eläintarhasta, puolustusministeriön tililtä todetaan sarkastisesti.

– Varasta pesukarhu ja kuole, viestissä jatketaan.

Ministeriö on jakanut alla näkyvän videon, jossa pesukarhu napataan aitauksestaan. Mies roikottaa eläintä hännästä ja pudottaa sen kovakouraisesti kuljetushäkkiin.

Miehittäjien kerrotaan anastaneen pesukarhun lisäksi Hersonin eläintarhasta myös laaman ja aasin.

Venäläistoimittaja Leonid Ragozin kertoo Twitterissä, että videolla näkyvä eläinvoro on Venäjä-mielinen entinen krimiläispoliitikko Oleg Zubkov, joka omistaa Taiga-nimisen ”leijonapuiston” miehitetyllä niemimaalla. Zubkov on ollut leijonapuistonsa takia toistuvasti napit vastakkain viranomaisten kanssa.

The occupiers stole everything from Kherson: paintings from art galleries, antiquities from museums, historic manuscripts from libraries. But their most prized loot was a raccoon they stole from a zoo. Steal a raccoon and Die. pic.twitter.com/1mqBrrKjHQ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 13, 2022