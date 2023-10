Miehitetyille alueille suunnitteilla 30 vankilaa – tuhansia ukrainalaisia voisi säilöä rangaistuslaitoksiin

Venäjän vankiloista vastaava FSIN on saanut valtavan rahoituslisäyksen, jolla se voi rakentaa liki 30 vankilan verkoston miehitetyille alueille Ukrainassa. Laitokset mahdollistaisivat tuhansien Venäjän vallan alla elävien ukrainalaisten säilöönoton.

FSIN:n budjetti ensi vuodelle oli vajaat kolme miljardia dollareissa laskettuna, mutta summaa on nyt kasvatettu neljään miljardiin dollariin siitä huolimatta, että Venäjän vankipopulaatio on pienentynyt huomattavasti sen jälkeen, kun vankeja on rekrytoitu taistelemaan rintamalle. Asiasta kertoo venäläinen uutiskanava Telegramissa.

Menojen kasvu selittyy sillä, että Venäjä aikoo rakentaa 28 uutta pidätyskeskusta ja rangaistussiirtolaa viidelle valtaamalleen alueelle Ukrainassa, 5-6 kappaletta joka alueelle. Projekti maksaa noin 6,5 miljardia ruplaa eli 65 miljoonaa dollaria.

Myös Rosgvardia eli Venäjän kansalliskaarti on saamassa suunniteltua enemmän rahaa seuraaville vuosille.

– Tämä johtuu hyvin todennäköisesti [Wagnerin menehtyneen johtajan] Jevgeni Prigozhinin kapinayrityksestä, joka paljasti hallinnon sisäiset turvallisuuspuutteet ja korosti tarvetta vahvistaa kevyesti aseistettua Rosgvardia, toteaa brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti aiemmin lain, joka sallii Rosgvardian varustamisen raskailla aseilla.

2/ The FSIN was originally scheduled to receive 295 billion rubles ($2.96 billion) in 2024 in a budget published last year, which was an increase of 6 billion rubles over the previous year, but this has now been increased by 35% to 398 billion rubles ($4 billion). — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) October 5, 2023

4/ The FSIN manages Europe's largest prison estate and population – more than 410,000 male and female inmates in an archipelago of nearly 1,200 sites across Russia. The country's prison population has shrunk significantly due to the recruitment of prisoners to fight in Ukraine. pic.twitter.com/eeRU31Z0pp — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) October 5, 2023