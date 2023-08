Miehitettyjen alueiden putinistijohtajat ovat ajautumassa nurkkaan

Vuonna 2014 tapahtuneesta Krimin valtauksesta ja laittomasta liittämisestä alkaen Venäjä on integroinut paikallisen ukrainalaiseliitin edustajia alueellisiin valtarakenteisiinsa. Useimmat heistä ovat tutkija Konstantin Skorkinin mukaan pitkään Moskovaan suuntautuneita venäjämielisiä poliitikkoja tai venäläisten oligarkkien paikallisia liikekumppaneita.

– Näillä ihmisillä ei ole paluuta. Ukrainassa he ovat maanpettureita, lännessä he ovat jokaisella pakotelistalla. Heidän ainoa vaihtoehtonsa on löytää itselleen paikka Venäjän politiikassa, Donbasin alueen poliittiseen historiaan erikoistunut Skorkin kirjoittaa ajatushautomo Carnegien julkaisemassa artikkelissa.

Venäjän hierarkkinen poliittinen järjestelmä ja sen tiiviit poliittiset klaanit ovat hänen mukaansa kuitenkin haluttomia ottamaan vastaan uusia tulokkaita miehitetyiltä Ukrainan alueita. Kaikista Venäjän ja Ukrainan ykseyttä suitsuttavista juhlapuheista huolimatta ukrainalaisiin suhtaudutaan tosiasiassa karsaasti.

Parhaiten asemiaan on onnistunut Skorkinin mukaan pönkittämään Krimin eliitti, kun taas Donbasin alueen ennen niin legendaarinen klaani vaikuttaa nyt heikolta ja saattaa joutua entistä uhatummaksi Ukrainan asevoimien meneillään olevan vastahyökkäyksen myötä.

Kaikkia Kremlin puolelle asettuneita ukrainalaisjohtajia yhdistää Skorkinin mukaan se, että heidän kohtalonsa on täysin riippuvainen venäläisjoukkojen menestyksestä tai epäonnistumisesta. Jos Venäjä kärsii tappion Ukrainassa, kaikki he kohtaavat kunniattoman lopun. Siksi he eivät voi muuta kuin toivoa Vladimir Putinin sotilaallista voittoa hinnalla millä hyvänsä.

– Heidän on vaikea löytää liittolaisia Venäjän hallinnon sisältä, sillä maltilliset teknokraatit katsovat heidän edustavan aggressiivisen putinismin äärimmäistä muotoa, kun taas kiihkopatriootit pitävät heitä epäluotettavina petollisen taustansa vuoksi, Skorkin sanoo.

Tässä tilanteessa he ovat katsoneet viisaimmaksi pysytellä ehdottoman uskollisina suoraan Putinille.