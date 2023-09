Miehiltä on pyydetty alastonkuvia ja kiristetty sen jälkeen rahaa

Helsingin poliisi on saanut viime aikoina runsaasti ilmoituksia tapauksista, joissa uhreilta pyydetään kuvia ilman vaatteita ja kiristetään sen jälkeen rahaa.

Rikosnimikkeinä jutuissa on kiristys tai kiristyksen yritys. Kyseessä on Helsingin poliisin näkökulmasta vanha ilmiö, joka on nyt aktivoitunut.

Tapauksia on tullut Helsingin poliisin tietoon ainakin 23 huhtikuun puolivälistä alkaen.

Epäillyt löytävät uhrit sosiaalisesta mediasta, kuten Facebookista tai deittisovelluksesta. Usein uhreiksi valikoituvat nuorehkot miehet.

Keskustelu siirtyy yleensä jossakin vaiheessa esimerkiksi Snapchat-sovellukseen tai videopalvelu Skypeen. Siellä epäilty lähettää asianomistajalle alastonkuvan, jonka väittää olevan hänen omansa. Epäilty pyytää myös asianomistajaa laittamaan intiimin otoksen.

Kun mies on lähettänyt kuvan, hänen käsketään maksaa jokin summa. Epäillylle kerrotaan, että ilman maksua kuva leviää hänen sosiaalisen median yhteyshenkilöilleen.

Kiristetyt summat ovat yleensä sadoista euroista ylöspäin. Kiristysviestit eivät lopu maksamiseen, vaan pyyntöjä tulee lisää. Joissakin tapauksissa epäilty vaatii maksua esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain.

Eräässä tapauksessa asianomistajalta kiristettiin reilusti yli 1 000 euroa kahtena eri kertana. Kiristys jatkui maksujen jälkeen, mutta tässä vaiheessa uhri lopetti maksamisen ja teki rikosilmoituksen. Toisessa tapauksessa asianomistajalta yritettiin saada yli 8 000 euroa.

Alastonkuvakiristysten epäillyt ovat ulkomaalaisia ja toimivat ulkomailta. Poliisin on vaikea puuttua heidän toimintaansa.

– He eivät pelkää kiinnijäämistä tai henkilötietojensa kertomista, koska he pyytävät laittamaan rahat esimerkiksi Paypal-maksunvälitysjärjestelmässä tai lahjakortteina. Toisin sanoen asianomistaja saa epäillyltä ainakin jonkun henkilön yhteystiedot, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anssi Enqvist.

Poliisin mukaan tapausten ennaltaehkäiseminen on paras keino puuttua kiristyksiin ja niiden yrityksiin. On hyvä pohtia, vastaako tuntemattomien henkilöiden yllättäviin yhteydenottoihin sosiaalisessa mediassa. Myös kuvien lähettämistä kannattaa harkita tarkkaan. Jos ei lähetä omaa kuvaansa, keskustelu todennäköisesti tyrehtyy melko nopeasti.

– Jos kuitenkin joutuu kiristyksen kohteeksi, kannattaa tehdä rikosilmoitus, toteaa rikoskomisario Enqvist.