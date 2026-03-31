Metsähallitus tarkastaa 2500 metson soidinpaikkaa, ohjaa hakkuita

Metsähallitus tekee jälleen keväällä metsojen soidinpaikkojen tarkastuksia valtion monikäyttömetsissä eri puolilla Suomea. Tarkastusten avulla saadaan ajantasaista tietoa metsojen soitimista, jolloin ne voidaan ottaa huomioon metsien käytön suunnittelussa.

Metsähallituksen paikkatietojärjestelmässä on maanlaajuisesti noin 2 500 metson soidinta, joista tarkastetaan maastossa vuosittain joitakin satoja. Metson soidinpaikat eivät ole pysyviä, vaan ne voivat muuttua esimerkiksi valtakukon vaihtuessa tai metsän rakenteen muuttuessa. Ajantasainen tieto onkin tärkeää, jotta metsokannat voidaan säilyttää elinvoimaisina valtion mailla.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaassa on tarkat ohjeet metsojen soidinpaikkojen metsänkäsittelyyn. Metson kannalta tärkeää on metsän peitteellisyys, puuston tiheysvaihtelu ja riittävä alikasvos. Metso suosii varttuneita metsiä, mutta tulee hyvin toimeen myös kasvatusmetsissä. Soidinpaikoilla ei tehdä lainkaan metsänkäsittelyä soidinaikaan, Etelä-Suomessa 15. maaliskuuta – 20. toukokuuta ja Pohjois-Suomessa 1. huhtikuuta – 20. toukokuuta.

Kevään aikana Metsähallituksen metsäasiantuntijat ja metsurit tarkastavat maastossa satoja tiedossa olevia soidinpaikkoja selvittääkseen, ovatko ne edelleen aktiivisessa käytössä. Samalla tarkistetaan uusia, Metsähallituksen asiantuntijoiden tai ulkopuolisten havaitsemia mahdollisia soitimia. Havainnot kirjataan Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään.

– Soidinpaikkojen tunteminen on tärkeää, jotta metsänkäsittely voidaan suunnitella niin, että metsoille tärkeät alueet säilyvät toimivina myös tulevaisuudessa. Tarkastusten avulla pysymme ajan tasalla siitä, missä metsojen soidinalueet ovat ja miten ne muuttuvat ajan myötä, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo Metsähallitus Metsätalous Oy:stä tiedotteessa.

Metsojen soidinaikaan liikkumista soidinalueilla tulee välttää, sillä linnut ovat herkkiä häiriölle. Häirintä voi keskeyttää soidinmenot ja heikentää pesinnän onnistumista. Erityisesti keväällä koiraat eli ukkometsot voivat myös käyttäytyä poikkeuksellisen aggressiivisesti ja saattavat käydä ihmisen kimppuun reviiriään puolustaessaan.