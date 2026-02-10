Metalliteollisuuden tilauksissa voimakasta kasvua

Metalliteollisuus heilautti teollisuuden uudet tilaukset joulukuussa voimakkaaseen kasvuun, Tilastokeskus kertoo.
Teollisuuden uusien tilauksien arvo kasvoi joulukuussa 37,7 prosenttia edellisen vuoden joulukuusta. Kasvu selittyy pääosin metalliteollisuuden uusilla tilauksilla, joiden arvo kasvoi jopa 54 prosenttia vuotta aiemmasta.
– Metalliteollisuudessa joulukuun tilausten arvon merkittävä kasvu johtui muutamasta suuresta tilauksesta, Tilastokeskuksen yliaktuaari Petri Koivisto kertoo.
Metalliteollisuuden lisäksi yritykset saivat joulukuussa uusia tilauksia edellisvuotta enemmän vain kemianteollisuudessa. Kemianteollisuudessa uudet tilaukset lisääntyivät 3,2 prosenttia. Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla uudet tilaukset sen sijaan vähenivät.
Koivisto muistuttaa, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.
Koko vuoden 2025 aikana yritysten saamien uusien tilausten arvo kasvoi 5,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvun veturina toimi tässäkin metalliteollisuus, joka kasvoi ainoana toimialana. Vuonna 2025 metalliteollisuuden tilausten arvo oli 8,8 prosenttia edellisvuotta suurempi.
– Metalliteollisuudessa tilausten arvon pitkän aikavälin kehitys kulkee tällä hetkellä selvästi ylöspäin. Sen sijaan kemianteollisuudessa ja paperiteollisuudessa kehityssuunta on laskeva. Yleensä näiden kolmen päätoimialan trendit ovat olleet tällä vuosikymmenellä melko samansuuntaisia, Koivisto sanoo.