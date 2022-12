Merkki vakavasta ammuspulasta: Venäläistankkien tykit kulutetaan loppuun

Venäjän tukeman Luhanskin ”kansantasavallan” Murz-nimellä tunnettu vapaaehtoistaistelija ja bloggaaja varoittaa Ukrainan kyvystä toteuttaa onnistuneita vastahyökkäyksiä talvikauden aikana. Hän arvioi blogitekstissään Venäjän olevan heikosti varautunut ajoneuvojen, puolustusasemien, tykistön ja miesvoiman osalta.

Venäjällä viestintää valvova Roskomnadzor-viranomainen on sittemmin poistanut kyseisen julkaisun verkosta.

Murz arvostelee tekstissään myös Venäjän valtionmedian esittämää kuvaa sotatilanteesta. Hän mainitsee Rossija-24-kanavan ”ääliöt”, jotka väittivät Ukrainan linnoitettujen asemien tuhoutuvan 57 millimetrin ilmatorjuntatykin tulituksessa.

– Niin, kuka tahansa, joka ymmärtää edes vähän sotilasasioista ja on nähnyt tällaisia puolustusasemia edes kuvissa, ei voi kuin nauraa hysteerisesti tälle lauseelle, Murz kirjoittaa blogitekstissään.

Venäjän joukkojen julkaisemien videoiden perusteella panssarivaunuja on sijoitettu viime aikoina usein kiinteisiin suoja-asemiin, joista käsin niillä tulitetaan Ukrainan asemia tykistön sijasta. Murzin mukaan tämä kertoo ”katastrofaalisesta” tykistöammusten pulasta.

– Todellisuudessa näin pitäisi toimia vain tilapäisessä hätätilanteessa, jossa suureen vihollisjoukkoon on keskitettävä tulta, eikä tykistöä ole lähettyvillä tai sitä ei voida käyttää vastatykistötulen vuoksi. Panssarivaunut ovat panssarointinsa vuoksi sille vähemmän alttiita verrattuna panssarihaupitseihin tai erityisesti kenttätykkeihin, joiden miehistö ja ammukset ovat täysin esillä, sotilas toteaa.

Hän huomauttaa, ettei panssarivaunujen sileäputkisia tykkejä ole suunniteltu jalkaväkiasemien jatkuvaan pommittamiseen räjähtävillä kranaateilla. Sileäputkisten tykkien tarkoitus on ampua panssaria läpäisevä ammus 1700–1800 metrin sekuntinopeudella. Esimerkiksi rihlatun D-20-haupitsin lähtönopeus on vain kolmasosa tästä.

– Panssarivaunun tykin piipun kestävyys on paljon heikompi kuin rihlatulla haupitsilla. Näiden panssarivaunujen piiput ovat jo kuluneet, sillä kiinteistä asemista tulittaminen kuluttaa ammuksia tavanomaista enemmän, Murz sanoo.

Venäläisjoukkojen käyttämien T-64-, T-72- ja T-80-taistelupanssarivaunujen 125 millimetrin 2A46-tykkiä ei voi vaihtaa purkamatta koko tykkitornia.

– Olemme siis järjestelmällisesti tekemässä käyttökelvottomiksi kansantasavallan viimeiset jäljellä olevat panssarivaunut ja kohtuullisessa kunnossa olleet, sotasaaliiksi saadut panssarit sekä ne, jotka on otettu varastoista ja siirretty pikaisesti rintamalle, venäläissotilas ihmettelee.

Roskomandzor deleted Murz’s post from the blog (happened before) https://t.co/XBAIpbPMnw

— Dmitri (@wartranslated) December 20, 2022