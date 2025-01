Merkittävä muutos Ukrainan asevoimissa – uusien sotilaiden virta kääntyi

Ukrainan asevoimat on kärsinyt jo pidemmän aikaa vakavasta miespulasta. Viime vuoden keväällä muutetusta mobilisaatiolaista huolimatta uusia sotilaita ei ole saatu tarpeeksi rintamatappioiden korvaamiseksi.

Värvättyjen koulutuksessa on myös ollut puutteita, mikä on osaltaan heikentänyt yksiköiden toimintakykyä ja lisännyt tappioita. Uupuneita yksiköitä ei ole pystytty kierrättämään takalinjaan lepoa varten.

Ukrainalaismedioissa ongelmien on sanottu johtuvan asevoimien kankeasta hallinnosta ja siitä, ettei poliittinen johto ole toistaiseksi uskaltanut tehdä riittäviä muutoksia.

Tunnetun sotakirjeenvaihtaja Juri Butusovin mukaan presidentti Volodymyr Zelenskyi olisi päättänyt merkittävästä muutoksesta. Hiljattain värvättyjä sotilaita ei enää siirretä täysin uusiin prikaateihin, vaan heidät ohjataan sen sijaan kokeneisiin yksiköihin.

Tämän uskotaan helpottavan heidän kouluttamistaan rintamaolosuhteissa ja samalla kohentavan etulinjaan sijoitettujen yksiköiden tilannetta.

Sodasta sosiaaliseen mediaan kirjoittava ukrainalainen ex-upseeri kehuu päätöstä.

– Jos tämä on totta, niin hän on tehnyt erinomaisen päätöksen. Tämä osoittaa, miksi asiasta tarvittiin julkista keskustelua, Tatarigami-nimimerkkiä käyttävä entinen upseeri sanoo viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa Ukrainassa on tehty asian suhteen muitakin lupaavia muutoksia, joten asiat vaikuttavat etenevän oikeaan suuntaan.

– Yleisesti ottaen hallituksemme on valmis keskustelemaan ongelmista ja yrittää korjata niitä, kunhan arvostelu on rakentavaa, eikä kyseessä ole vain poliittisten irtopisteiden kerääminen, ex-upseeri toteaa.

