Merkittävä muutos parissa vuodessa – näin paljon miljardöörejä on Kiinassa

Kiinan dollarimiljardöörien määrä on laskenut yli kolmanneksella viimeisen kolmen vuoden aikana, uutisoi talouslehti Financial Times viitaten tutkimusyhtiö Hurunin kokoamaan ”rikkaiden listaan”.

Kehityksen taustalla ovat heikkoudet osassa Kiinan taloutta, pääomamarkkinoiden laimeus sekä hallituksen kurinpalautus.

Hurunin mukaan vuonna 2021 Kiinassa oli 1185 dollarimiljardööriä, kun nykyään heitä on enää 753. Laskua on siis 36 prosenttia. Samana ajanjaksona maan valuutan renminbin arvo suhteessa dollariin on pudonnut 10 prosenttia.

Pelkästään kuluneen vuoden aikana dollarimiljardöörien määrä Kiinassa väheni 16 prosenttia, kun renminbi heikkeni vain 2,5 prosenttia suhteessa dollariin.

Kiinan rikkain henkilö on tällä hetkellä internet-teknologiayritys ByteDancen 41-vuotias perustaja Zhang Yiming noin 49,3 miljardin dollarin omaisuudella. Yiming omistaa sosiaalisen median alustan TikTokin.

Toisena listalla on pullotettua vettä ja virvoitusjuomia valmistavan Nongfu Spring -yhtiön perustaja, 70-vuotias Zhong Shanshan 47,9 miljardin dollarin omaisuudella. Shanshan oli listan kärjessä viimeiset kolme vuotta, mutta yhtiön osakekurssi putosi 40 prosenttia, kun yhtiötä syytettiin ”japanilaismieliseksi”.

Listan omaisuusarviot tehtiin elokuun lopussa, joten niissä ei ole mukana syyskuun jyrkkä kurssinousu Kiinan julkistettua rahapoliittisen elvytyspaketin.

Listalta on pudonnut useita kiinteistöbisneksessä rikastuneita henkilöitä maan kiinteistömarkkinoiden romahduksen myötä.

Verkkokauppayhtiö Alibaban perustaja Jack Ma oli listan kärjessä vuonna 2020. Hän sijoittui tänä vuonna sijalle kymmenen.

Hurunin mukaan 15 prosenttia listalla olevista rikkaista asuu Manner-Kiinan ulkopuolella – Hongkongissa, Macaossa tai Taiwanissa, kun taas 30 henkilöä asuu Yhdysvalloissa ja Singaporessa.