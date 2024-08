Meridroonien parvet tulossa USA:n laivaston arsenaaliin

Ukrainan asevoimat on käyttänyt vuonna 2022 alkaneen sodan aikana tehokkaasti miehittämättömiä ilma-aluksia ja meridrooneja venäläisjoukkoja vastaan.

Räjähteillä lastatut kauko-ohjattavat alukset ovat moukaroineet Venäjän Mustanmeren laivastoa, joka on joutunut vetäytymään merialueen länsiosiin mittavien tappioiden seurauksena.

Teknologista vallankumousta on seurattu tarkasti eri puolilla maailmaa. Yhdysvaltain laivasto kokeili kesällä lennokkeja ja meridrooneja kaksi viikkoa kestäneessä Silent Swarm 2024 -harjoituksessa. Siinä kokeiltiin drooniparvien käyttämistä elektronisen sodankäynnin tukena.

Michiganin osavaltiossa sijaitsevassa harjoitusmaastossa toteutetussa tapahtumassa oli mukana yli 500 puolustusteollisuuden edustajaa ja lähes 60 eri teknologiaa.

IEJ-median mukaan osa laitteista oli varustettu sensorien häirintään suunnitelluilla korkeatehoisilla mikroaaltoaseilla. Drooniparvet voivat luoda kaaosta estämällä vihollisjoukkojen viestiyhteyksiä ja komentojärjestelmiä. Tämä heikentää samalla toisen osapuolen tilannekuvaa.

– Toimme teollisuuden ja tutkimuslaitosten edustajia tutkimaan hypoteesia, jonka mukaan sähkömagneettisen spektrin operaatiot pienillä ja hajautetuilla alustoilla voivat muodostua todella hyödylliseksi asevoimillemme, harjoitusta johtanut Rob Gamberg sanoi Alpena News -sivuston mukaan.

A good first week at #SilentSwarm in Michigan! Seasats’ small fleet demonstrated multi-boat, multi-day operations, working with our partners at L3Harris Technologies, Anduril Industries, Silvus Technologies, G3 Technologies, and Starlink. pic.twitter.com/avvOqIpkAk

