Elbus-tankkeri arkistokuvassa. / Marine Traffic

Meridrooni iski varjolaivaston alukseen – konehuoneessa räjähdys

Öljytankkeri kulki tapahtumahetkellä Turkin pohjoisrannikon edustalla.
Ukrainan kerrotaan hyökänneen jälleen Mustallamerellä kulkenutta Venäjän varjolaivaston tankkeria vastaan.

Turkkilaisen Ortadoğu-median mukaan Palaun lipun alla kulkeva Elbus oli noin 50 kilometriä Turkin rannikon edustalla tapahtumahetkellä. Tankkeri oli matkalla Novorossijskin satamaan Venäjällä.

Lloyd’s List -sivuston mukaan alus pyysi hyökkäyksen jälkeen apua Turkin rannikkovartiostolta ja muutti kurssiaan. Julkisten meriliikennetietojen perusteella Elbus on tällä hetkellä pysähtyneenä Mustallamerellä.

Räjähteillä lastattujen pikaveneiden eli meridroonien kerrotaan iskeytyneen lähelle Elbusin konehuonetta. Kukaan 25-henkisestä miehistöstä ei loukkaantunut, eikä aluksesta ole vuotanut mereen öljyä.

Ukraina on kiihdyttänyt viime kuukausina iskuja Kremlin varjolaivastoa vastaan, jota käytetään kansainvälisten pakotteiden kiertämiseen.

Hyökkäykset ovat nostaneet alusten vakuutusmaksuja ja pakottaneet niitä kulkemaan lähellä rannikkoa tai muuttamaan reittejä riskien vähentämiseksi.

