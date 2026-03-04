Merijää muuttui punaiseksi Helsingin edustalla

Punaiseksi värjäytynyt jää ja vesi on herättänyt huomiota Suomenlahden rannikolla Helsingin edustalla. Suomen ympäristökeskus kertoo, että punaruskea ja paikoitellen jopa verenpunainen väri johtuu hajoavista rakkohauru-levistä.

Kyseessä on normaali ja vaaraton ilmiö. Rakkohaurun hajotessa veteen vapautuu rakkohaurun fotosynteesiin eli yhteyttämiseen käyttämää punertavaa väriainetta.

Rakkohauru kuuluu Itämeren avainlajeihin, ja sen esiintyminen on Suomen ympäristökeskuksen mukaan hyvä merkki meren tilasta.

Rakkohauru kasvaa rantavyöhykkeellä ja tarvitsee kasvuunsa auringon valoa. Mitä kirkkaampaa vesi on, sitä syvemmällä ja leveämmällä kasvuvyöhykkeellä rakkohauru pystyy kasvamaan. Rakkohaurukasvustot sitovat hiilidioksidia ja ovat tärkeitä suojapaikkoja kalanpoikasille ja monille selkärangattomille, kuten leväsiiroille.

Saariston asukkaat ovat perinteisesti käyttäneet rannoille ajautunutta rakkohaurua lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi. Lisäksi rakkohaurua on käytetty luonnonvärinä lankojen värjäyksessä.