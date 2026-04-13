Varoitus maastopalosta, kipinä voi levitä nopeasti

Maastopalovaroitus on annettu suureen osaan maata. Varoituksen aikana avotulen teko on kokonaan kielletty, ja pienikin kipinä voi levitä nopeasti kuivassa maastossa.

Ilmatieteen laitoksen antama maastopalovaroitus perustuu sää- ja maasto-olosuhteisiin, ei vuodenaikaan. Vaikka maa näyttäisi kostealta, pintaa syvemmällä maasto voi olla hyvin kuivaa ja helposti syttyvää, erityisesti tuulisella säällä.

Moni maastopalo saa alkunsa arkisista toimista, kuten risujen poltosta tai nuotion teosta, joita pidetään hallittuina. Varoituksen aikana tällainenkin toiminta on kuitenkin kielletty.

Vakuutusyhtiö Turvan mukaan suojeluohjeet tukevat varoituksia ja korostavat ennaltaehkäisyä.

– Suojeluohjeiden tarkoitus on estää vahinkoja jo ennen kuin niitä syntyy. Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko ja kulotus ovat aina kiellettyjä, eikä poikkeuksia ole, sanoo Turvan palvelupäällikkö Matti Hämäläinen tiedotteessa.

Varoituksen laiminlyönti voi vaikuttaa vakuutuskorvauksiin, mutta suurempi riski liittyy tulen nopeaan leviämiseen väärissä olosuhteissa.

Vaikka maastopalovaroitus ei olisi voimassa, tulen käsittelyyn liittyy selkeät rajoitukset. Avotulta ei saa jättää ilman valvontaa, eikä sitä saa tehdä 30 metrin säteellä rakennuksista tai palavasta materiaalista. Kulotus vaatii lisäksi riittävästi sammutuskalustoa ja valvontaa myös työn päätyttyä.

– Kulotuksessa paikalla täytyy olla riittävästi alkusammutuskalustoa ja väkeä siltä varalta, että tuli pääsisi leviämään, Hämäläinen muistuttaa.

Viranomaisten ja vakuutusyhtiön viesti on yksiselitteinen: maastopalovaroituksen aikana tulta ei tehdä lainkaan. Kevättyöt ja pihan siivous voivat odottaa, mutta hallitsemattomaksi levinnyt palo voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa ihmisille, rakennuksille ja luonnolle.