”Mennään vakaasti kohti enemmistöhallitusta”

Varsinaiset hallitusneuvottelut alkoivat keskiviikkona Säätytalolla neuvottelijoiden jakaantuessa eri työryhmiin.

Hallituksenmuodostajan, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan reformityöryhmille on annettu tarkempia toimeksiantoja.

– Nyt alkoi tiivis työskentelyvaihe. On selvää, että vielä ei ole suuria uutisia, sillä ryhmät ovat vasta pureutuneet asioihin, Petteri Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän arvioi kaiken edenneen tähän asti suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on päästä maaliin kesäkuussa.

– Ei ole tapahtunut mitään sellaista, etteikö voisi uskoa tavoitteeseen enemmistöhallituksesta kesäkuussa. Sitä kohti mennään vakaasti, Orpo totesi.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvilla puolueilla on hänen mukaansa yhteinen tilannekuva Suomen taloustilanteesta ja muista haasteista.

– Tuskin se kauhean kaukana oli toisistaan ennen tänne tuloakaan. Mutta kun nyt on käyty avausseminaarit ja reformiryhmissä on istuttu pöydän ääreen ja katsottu sektoreittain sitä työmaata, joka meille on edessämme, niin uskon, että on riittävän yhteinen tilannekuva, jotta voimme lähteä siihen varsinaiseen työhön, Petteri Orpo totesi.

Nyt muodostettava hallitus tavoittelee uudistuksia, joilla Suomeen pystyttäisiin luomaan 100 000 uutta työpaikkaa seuraavien neljän vuoden aikana.

– Työryhmän tehtävänä on etsiä ja neuvotella keinoista, että sellainen kehitys saadaan aikaan työmarkkinoilla. Jotta saamme yrityksiin uskoa, että Suomeen kannattaa investoida, ja että täällä voi kasvaa ja palkata ihmisiä. Ja että työn vastaanottaminen kannattaa, Petteri Orpo sanoi.