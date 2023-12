Sodanvastainen video johti viiden vuoden tuomioon Venäjällä

Venäjän Baškortostanin tasavallan tuomioistuin on tuominnut etnisen baškiiriaktivistin Ramilya Saitovan viideksi vuodeksi vankeuteen sodanvastaisen videon vuoksi, kertoo Moscow Times viitaten paikallimedioihin

Saitova, 57, julkaisi videon Venäjän viime vuoden syksyn osittaisen liikekannallepanon aikana ja kehotti baškiirisotilaita ja asepalvelukseen määrättyjä miehiä kieltäytymään taistelemasta.

– Baškiirit, rohkeutta ei määritellä siten, että tapatte heitä, jotka teidät on käsketty tappamaan. Kaikkein vaikeinta ja todellista rohkeutta on sanoa, että ”en halua tappaa”. Menkää (takaisin) kotiin, Saitova sanoi videolla.

Saitova pidätettiin toukokuussa. Häntä syytetään julkisesta yllyttämisestä toimiin, ”jotka on suunnattu valtion turvallisuutta vastaan”. Aktivisti on kiistänyt syytteet.

– Minua syytetään siitä, että minulla on erilainen mielipide sodan ja rauhan asioista ja siviilien käytöstä sotilasoperaatioissa vieraan maan alueella, Saitova sanoi oikeudenkäynnissä.

– Toivon kaikille rauhaa. En kadu sanomaani. Ilmeisesti tarvittiin pyhä uhraus, ja minusta tehtiin sellainen, hän sanoi tuomion saatuaan.

