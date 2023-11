Mellakat yllättivät Kremlin – ”maa ajautuu epävakauden tilaan”

Venäjällä on puhjennut viime päivinä antisemiittisiksi kuvailtuja mellakoita. Dagestanin tasavallan pääkaupunki Mahatshkalan lentoasemalla väkijoukko murtautui turvaesteiden läpi kiitoradalle etsien Israelista väitetysti saapuneita matkustajia.

Paikallishallinto ja presidentti Vladimir Putin ovat syyttäneet tapahtumista Ukrainan ja länsimaiden ”provokaatioita” tai ”yllyttämistä” tarjoamatta väitteen tueksi todisteita.

Asiantuntijat uskovat Kremlin ottaneen Hamasin ja Israelin välisessä sodassa Palestiina-myönteisen linjan osin siksi, että Venäjä toivoo löytävänsä uusia kumppanuuksia niin kutsutussa globaalissa etelässä.

Laajempi kaaos Lähi-idässä voi kuitenkin sisältää riskejä Venäjän alueelliselle asemalle ja maan sisäiselle vakaudelle.

Ruotsalainen ekonomisti ja tutkija Anders Åslund kertoo pitävänsä Dagestanin mellakoita merkittävänä tapahtumana.

– Tämä on käynyt selväksi. Tuntematon taho yllytti niitä Telegramin kautta. Se olisi voinut olla kuka tahansa, mikä tarkoittaa, että Venäjä on lähellä ajautumista epävakauden tilaan, Åslund kirjoittaa X-viestipalvelussa.

Hänen mukaansa ”täysi sekasorto” kävi ilmi Vladimir Putinin asiaa koskeneista lausunnoista ja Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksesta.

– Sekä mellakat että turvallisuusneuvoston epäjärjestys viittaavat siihen, että Kreml on äärimmäisessä epävakauden tilassa. Ukrainan ja länsimaiden olisi käännettävä tämä tilaisuus edukseen, Anders Åslund pohtii.

3. To judge from the complete confusion of "Putin" today at the Security Council meeting, the Kremlin was unprepared.

4. Both the riots & the disarray at the Security Council do suggest that the Kremlin is in an extreme state if instability.

— Anders Åslund (@anders_aslund) October 31, 2023