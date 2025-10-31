Melissa surmannut jo lähes 50

Uhriluku hirmumyrsky Melissan jäljiltä nousee Jamaikalla yhä. Viestintäministeri Dana Morris Dixonin mukaan ainakin 19 ihmistä on kuollut Melissan seurauksena, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Etsintä- ja pelastustoimet jatkuvat ja viranomaiset yrittävät toimittaa apua pahimmin kärsineille alueille.

— On kokonaisia ​​yhteisöjä, jotka näyttävät olevan jumissa ja alueita, jotka näyttävät pyyhkiytyneen maan tasalle, Dixon sanoi.

Sähköt ovat edelleen poikki suurimmasta osasta saarta. Ihmiset yrittävät pelastaa vahingoittuneita koteja ja omaisuutta tulvavedestä ja mudasta. Osa Jamaikan saaresta on ollut ilman vettä useiden päivien ajan, ja ruoka on vähenemässä.

Jamaikan pääkaupungin Kingstonin päälentokentän toiminta on saatu palautettua pääosin normaaliksi, mutta pienemmistä alueellisista lentokentistä vain osa toimii. Tämä on ongelma, sillä pienemmät kentät sijaitsevat lähempänä niitä seutuja, jotka tarvitsevat apua kipeimmin.

Avustusjärjestöt ja armeija tuovat kiireellisesti kaivattuja tarvikkeita pääkaupunki Kingstonista maitse, mutta monet tiet ovat edelleen paikoin kulkukelvottomia.

Esimerkiksi noin 60 kilometrin Mandevillestä maan keskiosasta lounaisrannikolle Black Riveriin kestää tavallisesti noin tunnin. Nyt se kestää kahdeksan tuntia, koska tiet ovat niin vaurioituneet. Kokonaisia pätkiä tietä on kadonnut ja jäljelle jääneillä osuuksilla lojuu kaatuneita puita ja pylväitä.

Melissa oli yksi voimakkaimmista Karibialle iskeneistä hurrikaaneista koskaan. Sen iskiessä Jamaikalle tuuli oli keksimäärin 185 mailia tunnissa eli noin 83 metriä sekunnissa. Ankarimmat puuskat ylsivät 252 mailiin tunnissa eli lähes 113 metriin sekunnissa. Haitilla Melissa-myrsky tappoi ainakin 30 ihmistä, kun valtava sademäärä johti siihen että joki tulvi yli äyräidensä. Kaikille tuhoalueille viranomaiset eivät ole vielä edes päässeet.

Humanitaarista apua Jamaikalle ja Haitiin ovat luvanneet jo ainakin Yhdysvallat ja Britannia. Maailman ruokaohjelma koordinoi apua Jamaikalle, Kuubaan, Haitille ja Dominikaaniseen tasavaltaan. Britannia myös valmistautuu evakuoimaan Karibialta ne kansalaisensa, jotka eivät pysty lähtemään kaupallisilla lennoilla.