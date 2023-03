”Meitä käytetään lihana itsemurhaiskuissa” – venäläisiltä videovetoomusten suma

Ainakin 16 Venäjän alueelta kotoisin olevat mobilisoidut venäläissotilaat ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa videoita viime viikkojen aikana valittaen huonosta koulutuksesta, varusteiden puutteesta, julmista komentajista, huonosta kohtelusta ja siitä, että heitä on käytetty ”lihana itsemurhahyökkäyksissä” ukrainalaisten asemiin.

Varsinkin Itä-Ukrainassa on käyty rajuja taisteluita Donetskin alueella.

Itsenäinen venäläinen uutissivusto Verstka on analysoinut videoita ja tunnistanut, mistä niillä esiintyvät henkilöt ovat kotoisin.

Liikekannallepanon seurauksena asepalvelukseen kutsutut reserviläiset ovat kotoisin lähinnä Venäjän Euroopan ja Aasian syrjäseutujen alueilta. Länsi-Venäjän rikkaimmat osat eivät näytä olevan edustettuina, selviää karttakuvasta (jutun alla).

Verstka on koonnut viimeaikaisia videoita kasaan:

7. maaliskuuta: 1439. rykmentin miehet Krasnojarskin sekä Irkutskin ja Novosibirskin alueilta valittivat, että heidät ”lähetetään teurastettaviksi”.

7. maaliskuuta: Mobilisoidut miehet Kaliningradin, Murmanskin ja Arkangelin alueilta esittivät samanlaisia valituksia – komentajien uhkauksia, varmaan kuolemaan johtavia hyökkäyksiä sekä logistiikka- ja huolto-ongelmia.

6. maaliskuuta: Aluepuolustusyksiköissä olleet mobilisoidut miehet Belgorodin alueelta valittivat, että heidät on lähetetty ”rynnäköimään ukrainalaisiin kyliin” ilman valmistautumista.

4. maaliskuuta: Krasnodarin alueen miehet lähettivät vetoomuksen, jossa he sanovat, että heidät lähetettiin ”järjettömiin hyökkäyksiin” Donetskin alueella ilman valmistautumista.

4. maaliskuuta: Orenburgin alueen mobilisoidut pyysivät presidentti Vladimir Putinia selvittämään ”laittomat määräykset”, joiden nojalla heidät lähetettiin hyökkäyksiin ilman valmistautumista tai riittäviä varusteita.

3. maaliskuuta: Mordvan tasavallan ja Marin tasavallan mobilisoidut vetosivat Putiniin sanoen, että heidät oli määrätty ”Luhanskin armeijaan” (Venäjä-mielisten separatistien hallitsema niin sanottu Luhanskin kansantasavalta) ilman asiakirjoja ja lähetetty suorittamaan hyökkäyksiä ilman koulutusta.

Helmikuussa mobilisoidut miehet Omskista, Tuvasta, Samarasta, Tatarstanista, Irkutskista, Baškiriasta, Marista, Kaliningradista ja Orenburgista tekivät vastaavanlaisia vetoomuksia.

Verstka huomauttaa, että kyseessä on toinen suuri videovetoomusten aalto.

Ensimmäinen aalto nähtiin sen jälkeen, kun mobilisaatio alkoi viime vuonna syys-lokakuun vaihteessa, jolloin useita mobilisoituja sotilaita kiidätettiin etulinjoihin ilman kunnollista koulutusta Ukrainan vastahyökkäyksen jälkeen.

Marraskuusta 2022 tammikuun 2023 loppuun asti vetoomusvideoita ilmestyi vain vähän. Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen arvioi tämän johtuvan todennäköisesti siitä, että tuolloin päävastuun taisteluista kantoivat Wagner-palkkasotilasryhmän taistelijat ja sopimussotilaat, jotka eivät voi tehdä valituksia ja vetoomuksia samalla tavalla.

– Venäjän uuden hyökkäyksen käynnistyminen tämän vuoden tammi-helmikuun vaihteessa on synnyttänyt uuden mobilisoitujen sotilaiden videovetoomusten aallon, Owen sanoo Twitterissä.

Arvostetun sotilasasiantuntija Michael Kofmanin mukaan Venäjän talvihyökkäyksessä ei ole kyse yksittäisestä suuresta hyökkäyksestä yhdessä paikassa, vaan sarjasta hajautettuja taisteluita, joita käydään Luhanskin ja Donetskin alueilla. Venäjä on kärsinyt kovia miehistö- ja kalustotappioita.

