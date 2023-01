”Meidät yritetään uuvuttaa” – Ukraina valmistautuu uusiin hyökkäyksiin

Ukrainan ilmavoimat ja armeija valmistautuvat uusiin Venäjän hyökkäyksiin, jotka Venäjä toteuttaa todennäköisesti 7. tammikuuta, Ukrainan ilmavoimien esikunnan tiedottaja Juri Ignat sanoi Ukrinformin mukaan.

– Odotamme ja valmistaudumme. Hyökkäyksiä on ollut kolme päivää peräkkäin, emme tiedä, kuinka he ovat sen suunnitelleet. Meidän on vain varauduttava siihen, sanoi Ignat.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että Venäjä suunnittelee pitkäkestoista hyökkäyskampanjaa iranilaisvalmisteisilla lennokeilla Ukrainan uuvuttamiseksi.

– Meillä on tietoa, että Venäjä suunnittelee pitkäkestoista hyökkäystä Shahedien kanssa. Sen tarkoitus voi olla uuvuttaa. Ihmistemme, ilmapuolustuksemme ja energiasektorimme väsyttämisestä, Zelenskyi sanoi iltapuheessaan maanantaina.

Venäjä teki 31. joulukuuta ja 2. tammikuuta välisenä aikana massiivisia ilmaiskuja Ukrainaa vastaan käyttämällä ohjuksia ja lennokkeja.

Maan ilmavoimat tuhosivat 39 Shahed-lennokkia, kaksi Orlan-10 lennokkia ja Kh-59-ohjuksen 1.–2.1.2023 välisenä yönä. Yöllä 31.12.2022–1.1.2023 ukrainalaiset puolustajat tuhosivat 45 iranilaista Shahed-lennokkia.