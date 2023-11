”Meidät väijytettiin” – Ukrainan sotilas kertoo ensikohtaamisesta vihollisen kanssa

Venäjän vastaisiin taisteluihin jo vuonna 2014 osallistunut ukrainalainen sotilas kertoo vastapuolen pysyneen suunnilleen samankaltaisena myös 2022 laajentuneen sodan aikana.

Venäläisjoukkojen käyttämät taktiikat ja aseet vaihtelevat huomattavasti eri yksiköiden välillä. Samoin niiden taistelukyky.

– Olen nähnyt monia muunnelmia, mutta en mitään standardia. Yhtenä päivänä vastassa ovat aloittelijat. Ja myöhemmin he lähettävät veteraaneja, joilla on rohkeutta ryömiä asemiisi yöllä, sotilas kertoo.

Haastattelun on julkaissut X-viestipalvelussa sotatapahtumista aktiivisesti kirjoittava reserviupseeri. Useat länsimaiset asiantuntijat ovat jakaneet aiemmin hänen tilannekatsauksiaan.

Kutsumanimeä Zmiy eli Käärme käyttävä komppanianpäällikkö kutsuu nykyistä sotaa ”toiseksi puunilaissodaksi”. Hän viittaa Rooman ja Karthagon väliseen konfliktiin vuosina 218–202 eaa. Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan taisteluiden jälkeen vuonna 2014 hän ehti toimia joitakin vuosia it-alalla.

Käärme kertoo ensimmäisestä kohtaamisestaan Venäjän tukemien separatistijoukkojen kanssa.

– Oli lokakuu 2014. Saattueemme oli matkalla pois Mariupolin lentokentältä, ja meidät väijytettiin. Väijytys oli järjestetty surkeasti, joten emme kärsineet tappioita. Hyökkääjät saatiin ajettua pois, sotilas toteaa.

Monet yliarvioivat Venäjän asevoimien kyvykkyydet ennen helmikuun 2022 hyökkäystä. Ukrainan vastahyökkäyksen pysähtyminen kuluvan kesän aikana kuitenkin osoitti, ettei vastapuoli ole täysin heikko. Käärmeen mukaan taustalla on erityisesti liikekannallepano, jonka myötä Venäjä on saanut runsaasti uusia sotilaita rintamalle.

– Jos he olisivat niin heikkoja, niin olisimme jo Don-joen lähellä. Kymmenen ruosteista rynnäkkökivääriä voi päihittää yhden uuden länsimaisen rynnäkkökiväärin. Ja jos he voivat lähettää yhtä paljon miehiä rynnäkköön – voi p***a, Käärme sanoo.

Sama pätee hänen mukaansa myös vanhoihin panssarivaunuihin, joita Venäjä on kaivanut esiin kylmän sodan aikaisista varastoistaan.

Venäjän asevoimat ei juurikaan piittaa omista tappioistaan. Hyökkäyksiin lähetetään sotilaita useissa aalloissa, vaikka ensimmäiset tuhottaisiin kokonaan. Ukraina ei sen sijaan pysty korvaamaan tappioitaan samalla tavalla.

Uusienkin venäläissotilaiden taistelutahto on ollut ajoittain yllättävän vahva.

– Annan esimerkin. Kun heidän rintamansa romahti Harkovassa [syyskuussa 2022], saarroimme yhden heistä. Tarjosimme mahdollisuutta antautua, mutta hän päätti taistella. Kun vihdoin eliminoimme hänet niin huomasimme, että sotilaskortin perusteella hänet oli kutsuttu asepalvelukseen vasta kaksi viikkoa aiemmin, sotilas kertoo.

– Let me give you an example. When the front line collapsed in Kharkiv region, we cornered one of them. We offered him to surrender, but he chose to fight. When we finally eliminated him, according to his military ID, he had been mobilized for just two weeks. pic.twitter.com/7MhNh4bYxP

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 8, 2023