Mätkyjen eräpäivä on huomenna noin 330000 henkilöllä

Kaikkiaan Verohallinto maksaa syyskuussa palautuksia reilun 1,1 miljardin euron verran. Jäännösveroa erääntyy maksettavaksi huomenna yhteensä noin 260 miljoonaa euroa.

Verohallinto maksaa veronpalautuksia asiakkaille joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun riippuen siitä, koska asiakkaiden verotus valmistuu. Syyskuun jälkeen seuraavan kerran veronpalautuksia maksetaan 3. lokakuuta. Oman palautuspäivän näkee sekä OmaVerosta että verotuspäätöksestä.

Ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta muistuttaa, että palautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla.

– Jos veronpalautus ei näy tilillä heti aamulla, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan iltapäivän puolella. Jos rahat eivät sittenkään näy tilillä, veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä. Oman tilanteen voi käydä tarkistamassa OmaVerosta, hän sanoo.

Jos veronpalautus ei ole tullut iltaan mennessä, on mahdollista, että palautusten maksupäivä on siirtynyt eteenpäin tai että tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa.

Jos asiakas ei ole ilmoittanut Verohallinnolle ajantasaista tilinumeroa, veronpalautuksen saa maksuosoituksena eli rahalähetyksenä.

– Syyskuussa veronpalautuksia maksetaan maksuosoituksena noin 3 600 henkilölle. Maksuosoituksena maksetun veronpalautuksen voi lunastaa helpoiten Nordean Omaposti-palvelusssa myöhemmin, mutta veronpalautuspäivänä ei rahoja valitettavasti vielä saa, Villman kertoo.

Tilinumero kannattaa kuitenkin ilmoittaa OmaVerossa, vaikka veronpalautus olisikin maksettu maksuosoituksena, Villman sanoo.

– Jos maksuosoitusta ei lunasta Nordeasta, veronpalautus palautuu takaisin Verohallinnolle neljän viikon kuluttua. Jos tilinumeron on ilmoittanut siihen mennessä, Verohallinto maksaa rahat asiakkaan tilille.

Varo huijausviestejä

Veronpalautusaikana on liikkeellä runsaasti erilaisia huijausyrityksiä, joilla koitetaan kalastella ihmisten pankkitunnuksia.

Villman muistuttaa, ettei Verohallinto ikinä ilmoita asiakkaille veronpalautuksista tekstiviesteillä tai sähköposteilla.

− Lähetämme toisinaan tekstiviestillä muistutuksia tai kysymme palautetta palveluistamme, mutta veronpalautuksista tai mätkyistä emme ikinä kerro tekstiviestillä. Tieto veronpalautuksesta on merkitty verotuspäätökselle, joka on OmaVerossa tai tullut kotiin postissa. Jos siis asiakkaan saamassa viestissä on linkkejä, niitä ei kannata klikata − ne eivät ole Verohallinnolta, Villman sanoo.

Syyskuussa erääntyy maksettavaksi vuoden suurin jäännösveropotti. Huomenna 1.9. on mätkyjen eräpäivä noin 330 000 asiakkaalla, joista 274 000:lla kyseessä on ensimmäinen maksuerä. Kaikkiaan mätkyjä on syyskuussa maksettavana 260 miljoonaa euroa.