Matkailututkimus paljastaa: Näistä Euroopan maista ei juuri matkusteta Suomeen

Euroopassa on useita maita, joista Suomeen tehdään vain hyvin vähän rekisteröityjä yöpymisiä, kertoo Visit Finlandin selvitys.

Vuonna 2024 Liechtensteinista rekisteröitiin ainoastaan 1072 yöpymistä Suomeen, Albaniasta 1732 ja Valko-Venäjältä 1942.

Liechtenstein on yksi Euroopan pienimmistä maista, eikä sillä ole omaa lentokenttää. Suhteessa Liechtensteinin noin 40000 henkilön asukaslukuun yöpymismäärä Suomessa on varsin korkea. Esimerkiksi Albaniassa on yli 2,8 miljoonaa ja Valko-Venäjällä noin 10 miljoonasta asukasta. Suhteellisesti mitattuna Liechtenstein on siis näitä maita reippaasti aktiivisempi lähtömaa.

– Tämä voi selittyä Liechtensteinin korkealla tulotasolla sekä esimerkiksi pienellä mutta aktiivisella joukolla, jolla on erityinen kiinnostus Suomea kohtaan. Pienessä maassa jo muutama innostunut matkanjärjestäjä, Suomi-fani tai säännöllisesti matkustava perheyhteisö voi näkyä tilastoissa yllättävän selvästi, sanoo Visit Finlandin asiantuntija Katarina Wakonen tiedotteessa.

Matkailutilastoista nousee esiin myös yllätyksiä. Suhteellisesti merkittävimpiä kasvulukuja nähtiin Kyprokselta ja Kreikasta. Molemmista maista Suomeen suuntautuneet yöpymiset kasvoivat yli 45 prosenttia edellisvuodesta.

– On hyvä huomata, että vaikka kasvu Kyprokselta ja Kreikasta on prosentuaalisesti merkittävää, puhutaan silti erittäin pienistä kokonaismääristä. Yöpymiset jäävät tuhansiin, eivätkä vielä vaikuta kokonaiskuvaan merkittävästi. Kyproksen lukuja voi selittää myös venäläistaustaisten matkailu.

Kansainvälistä matkailua edistävä Visit Finland ei tee aktiivista matkailumarkkinointia kaikilla Euroopan markkinoilla. Tällä hetkellä Suomea markkinoidaan erityisesti Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa eli maissa, joissa nähdään selkeä kiinnostus Suomen tarjoamia elämyksiä kohtaan. Markkinat valitaan strategisesti perustuen matkailijapotentiaaliin, saavutettavuuteen ja markkinatiedon analyysiin.

– Saksasta rekisteröitiin viime vuonna yli 700000 yöpymistä, Isosta-Britanniasta yli 600000 ja Ranskasta lähes 400000. Näissä luvuissa puhutaan jo aivan eri mittaluokan vaikutuksista matkailuelinkeinoon, mikä selittää myös sen, miksi juuri näihin markkinoihin panostetaan aktiivisesti, Wakonen toteaa.