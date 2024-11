Matias Marttinen: SDP:llä takki on tyhjä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen kuvailee SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin hallituksen talouspolitiikkaan kohdistamaa kritiikkiä ”irvokkaaksi”. Jos SDP olisi vakavissaan talouden tasapainottamisesta ja kasvun luomisesta, se tukisi Petteri Orpon (kok.) hallituksen uudistuksia, Marttinen sanoo tiedotteessaan.

Marttisen mukaan Lindtman keskittyi SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina maalailemaan kauhukuvia.

– Sosiaalidemokraateilla on politiikan temppukirjassa jäljellä vain toinen toistaan älyttömämpien syytösten esittäminen. Kun Antti Lindtman keskittyy maalailemaan kauhukuvia, hallitus tekee jatkuvasti toimia työllisyyden, investointien ja kasvun aikaan saamiseksi.

– SDP on vastustanut kaikkia hallituksen uudistuksia, joilla vahvistetaan kasvua tai yrittäjyyden edellytyksiä, Marttinen sanoo.

Kokoomusedustaja tyrmää Lindtmanin Orpon hallituksen politiikkaan kohdistaman kritiikin.

– Päinvastoin kuin SDP väittää, Petteri Orpon hallitus tekee historiallisen kunnianhimoista kasvupolitiikkaa. Suurten investointien verokannustin houkuttelee merkittäviä teollisuusinvestointeja Suomeen, myös Keski-Pohjanmaalle, jossa Lindtman kauhukuviaan maalailee. Hallitus uudistaa työmarkkinoita, parantaa työn vastaanottamisen ja tarjoamisen kannattavuutta, helpottaa luvitusta sekä purkaa kasvua haittaavaa sääntelyä.

SDP:llä ei ole esittää vaihtoehtoa hallituksen politiikalle, Marttinen arvostelee.

– Kun Lindtman kritisoi hallitusta investointien ja uskon puutteesta, hän unohtaa sen, että SDP itse on esittänyt kolmen miljardin euron veropiiskaa yrittäjille. SDP on historiansa ajan toiminut takuumiehenä sille, ettei mitään todellisia muutoksia talouden rakenteisiin tehdä. Nyt suhdanne on jo kääntynyt ja talous kasvaa. Toivottomuutta Suomeen tällä hetkellä syntyy ainoastaan Lindtmanin retoriikasta.

Marttisen mukaan Orpon hallitus joutuu korjaamaan edeltäjänsä, Sanna Marinin (sd.) hallituksen tekemiä virheitä.

– SDP:llä soisi olevan sen verran ironian tajua, että Suomen kasvun ja talouden tilan realiteetit, joita nykyhallitus korjaa, ovat pitkälti edellisen hallituksen ”rahaa on” politiikan seurausta. Sosiaalidemokraateilla on mahdollisuus osoittaa, että heillä on tarjota tekoja pelkkien puheiden lisäksi. Vaihtoehtobudjetissa demareilta voi odottaa aitoja keinoja, joilla he laittaisivat Suomen talouden kuntoon. Vaihtoehtobudjetin työllisyysvaikutuksia ei pidä piilottaa kuten viime vuonna.