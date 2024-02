Matias Marttinen avautuu edessä olevasta sopeutusurakasta: Työkuorma on iso

Hallituksella on edessä iso urakka etsiä uusia miljardien sopeutustoimia kevään kehysriihessä. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on puhunut jopa kolmen miljardin euron sopeutuksista. Hallituspuolueiden kansanedustajista koostuvaa työryhmää vetävä, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen sanoo, että sopeutuksen mittaluokka on niin iso, että käytännössä kaikki keinot ovat pöydällä.

Marttisen työryhmän tehtävänä on etsiä sopeutustoimia kehysriiheen mennessä. Martttisella on kokemusta vaikeista talousneuvotteluista vedettyään kevään hallitusneuvotteluissa niin sanottua talouspöytää. Verkkouutiset haastatteli Marttista valtiopäivien avajaisten yhteydessä

On puhuttu, että urakka jopa isompi kuin hallitusneuvotteluissa, onko näin?

– En halua ottaa vielä lukuihin kantaa, mutta on totta, että työkuorma on iso. Ja siihen vaikuttavat nyt useammat tekijät.

Marttisen mukaan menokehykseen kohdistuu ensi vuonna iso paine liittyen esimerkiksi hyvinvointialueiden alijäämiin. Lisäksi näyttää siltä, että Suomi on ajatumassa EU-komission alijäämämenettelyyn, ellei uusia sopeutuspäätöksiä tehdä.

– Seuraava kokous on huomenna (torstaina). Käymme edelleen läpi tilanetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Ovatko verotus ja eläkkeet myös pöydällä?

– Kaikki on pöydällä. Sopeutuksen mittaluokka on niin iso, että ei tässä hirveästi voi mitään toimenpiteitä rajata sen ulkopuolelle.

Tuliko tämä tilanne yllätyksenä?

– Vaikka toki seuraan tarkasti julkisen talouden tilannetta, sanotaan että se oli siinä mielessä ehkä yllätys, että nämä merkit ovat olleet vielä synkemmät ja vakamammat, mitä meillä on ollut tiedossa.

Mistä toimista on odotettavissa kenties isoin vääntö?

– Vaikea sanoa, koska neuvottelut ovat niin alussa. Kuten jo hallitusneuvotteluissa nähtiin, meillä on puolueiden kesken kuitenkin hyvin yhteinen tilannekuva talouden tilasta. Velkaantuminen on jatkunut liian pitkään ja kasvu on ollut hyvin heikkoa, jos sitä on ollut ollenkaan ja samaan aikaan työllisyysaste on paljon matalampi kuin muissa pohjoismaissa.

– Vaikka tästä tulee melkoinen urakka, niin uskon siihen, että löydämme näihin kysymyksiin ratkaisut, koska tilannekuva on yhteinen.