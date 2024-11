Massiivisia tappioita – hyytyykö Kremlin hyökkäys?

Ukrainan sotilaallisen tilanteen varoitetaan heikentyneen maan itäosissa, jossa Venäjä on edennyt hitaasti alkuvuodesta lähtien. Donetskin alueen puolustus muuttui haastavammaksi jo helmikuussa, jolloin venäläiset miehittivät pitkän taistelun jälkeen vahvasti linnoitetun Avdijivkan kaupungin.

Venäläisjoukot ovat murtautuneet viime viikkojen aikana läpi puolustuslinjoista Pokrovskin kaupungin kaakkoispuolella. Ukrainassa tilannetta on kuvailtu kriittiseksi, ja osa on puhunut jopa rintaman murtumisesta tai romahduksesta.

Entinen brittidiplomaatti ja sotilasasiantuntija Tim Willasey-Wilsey kuvailee tilannetta huolestuttavaksi, mutta toteaa venäläisjoukkojen kärsineen erittäin suuria tappioita hyökkäysoperaatioissaan.

– Venäjä ei pyytäisi Pohjois-Korealta joukkoja, jos heidän tilanteensa olisi hyvä. Heillä täytyy olla vakava pula uusista sotilaista, sillä he ovat menettäneet valtavia määriä miehiä ja kalustoa Donbassin alueella, Tim Willasey-Wilsey sanoo Times Radion haastattelussa.

– Olisi harmi, jos antaisimme Vladimir Putinille diplomaattisen voiton ja heti sen jälkeen huomaisimme, että hänen joukkonsa olivat lähes loppuneet, ex-diplomaatti jatkaa.

Talvikauden alku voi koitua Ukrainan eduksi, sillä joukkojensiirrot vaikeutuvat maaperän muuttuessa mudaksi. Kylmä sää ja runsasluminen talvi voivat myös hidastaa venäläisten hyökkäyksiä.

Tim Willasey-Wilsey vertaa tilannetta vuoteen 1941, jolloin lokakuun 16. päivänä itärintamalla oli jo yli kymmenen senttimetriä lunta. Marraskuun 12. päivänä mitattiin -12 astetta. Saksa jatkoi hyökkäystään kohti Moskovaa vielä joulukuun 5. päivään asti, jolloin puna-armeija aloitti laajan vastahyökkäyksensä.

– Ukrainassa odotetaan epätoivoisesti, milloin muta tai lumi pysäyttäisi venäläisten eteneminen. Tarvitsisimme neljän tai viiden kuukauden tauon saadaksemme tilanteen hallintaan, koska asiat eivät mene tällä hetkellä oikeaan suuntaan, Willasey-Wilsey varoittaa.

Yhdysvaltain presidentinvaalit tuovat oman epävarmuutensa konfliktin jatkoon. Donald Trumpin toimia on vaikea ennakoida, mutta demokraattien Kamala Harrisin voitto ei takaisi Ukrainalle menestystä. Ex-diplomaatti huomauttaa, että Joe Bidenin hallinon tuki on ollut koko sodan ajan ”hieman liian vähän ja hieman liian myöhään”.

– Keskeisen tärkeää on kuitenkin huomioida se, että mielestäni Eurooppa ei ole sitoutunut tarpeeksi vahvasti tähän sotaan. Yhdysvaltain on annettu johtaa, ja tämä on asettanut kaiken Yhdysvaltain presidentinvaalien armoille. Sodan lopputuloksella on silti hyvin suuri vaikutus myös Eurooppaan, ex-diplomaatti arvioi.