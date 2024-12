Massiivinen isku – ”Vladimir Putin valitsi joulun”

Venäjä laukaisi yli 70 ohjusta ja yli sata hyökkäysdroonia Harkovaan jouluaamuna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi Venäjän tekemää ilmaiskua. Hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä jokaisen ilmaiskun vaativan valmistautumisaikaa. Venäjä valitsi joulun ajankohdaksi tietoisesti, presidentti huomauttaa.

– Se (ilmaisku) ei ole koskaan spontaani päätös. Se on tietoinen valinta – ei vain tavoitteiden, vaan myös ajoituksen ja päivämäärän osalta, Zelenskyi kirjoittaa.

– Tänään (Vladimir) Putin valitsi tietoisesti joulun hyökkäykseksi. Mikä voisi olla epäinhimillisempää? presidentti kysyy.

Ukrainan ilmatorjunta ampui alas yli 50 ohjusta ja huomattavan määrän drooneja.

Zelenskyin mukaan Venäjä pyrkii tuhoamaan Ukrainan energiainfrastruktuurin ja aiheuttamaan sähkökatkon Ukrainaan. Iskujen seurauksena Ukrainassa on käynnissä sähkökatkoksia useilla eri alueilla.

Presidentti kertoo sähköinsinöörien tekevän työtä, jotta sähkönjakelu saadaan käyntiin mahdollisimman pian. Hän haluaa kiittää kaikkia ukrainalaisia, jotka tekevät töitä Ukrainan puolustuksen eteen joulunakin.

– Venäjän pahuus ei riko Ukrainaa eikä pilaa joulua, presidentti päättää.

Every massive Russian strike requires time for preparation. It is never a spontaneous decision. It is a deliberate choice – not only of targets but also of timing and date.

Today, Putin deliberately chose Christmas for an attack. What could be more inhumane? Over 70 missiles,… pic.twitter.com/GMD8rTomoX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2024