Massiivinen drooniaalto voi pudottaa Ukrainaa uhkaavat Shahedit

Britannia ja Ukraina tiivistävät yhteistyötään torjuntadroonien kehittämiseksi.
Tavoitteena on saada ne massatuotantoon mahdollisimman pian Venäjän ilmahyökkäysten luoman uhkan vuoksi. Ukrainalainen lennokkivalmistaja UKRspecsystems aikoo hankkeen myötä rakentaa uuden tehtaan Britanniaan.
Britannian puolustusministeri John Healyn odotetaan ilmoittavan virallisesti Octopus-projektista Lontoossa järjestettävän puolustusalan DSEI-näyttelyn yhteydessä joulukuun alussa.
Yhteishankkeessa kehitettyjä miehittämättömiä ilma-aluksia on Forces News -median mukaan käytetty jo Ukrainan rintamalla. Niiden sanotaan osoittautuneen hyvin tehokkaiksi Shahed- eli Geran-räjähdelennokkien tuhoamisessa.
Merkittävin etu perinteisiin ilmatorjuntaohjuksiin on kustannustehokkuus, sillä uusien torjuntadroonien hintalappu on vain kymmenesosa Shahedien tuotantokustannuksista.
Ukrainan ilmatorjunnan vahvistamisella on kiire, sillä Kreml on laajentanut ilmahyökkäystensä mittakaavaa. Viime viikolla Ukrainaa vastaan lähetettiin yhden yön aikana 823 droonia eli enemmän kuin kertaakaan sodan alun jälkeen. Kohteeksi otettiin ensi kertaa Kiovan hallintorakennukset.
Uuden sopimuksen myötä Britanniassa on määrä valmistaa tuhansia Octopus-drooneja joka kuukausi. Ukrainasta saadaan etulinjan kokemuksia ja asiantuntemusta suunnittelutyöhön.
Hankkeen sanotaan tuovan työpaikkoja Britanniaan ja vahvistavan maan omaa ilmapuolustusteollisuutta.
