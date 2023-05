Martti J. Kari: Wagner-johtaja voi olla Kremlin syötti

Jyväskylän yliopiston turvallisuuden ja strategisen analyysin työelämäprofessori ja pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö, eversti evp. Martti J. Kari arvioi, että Kreml saattaa käyttää palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhinia keräämään yhteen Vladimir Putinin vastustajia.

Karilta kysyttiin Twitterissä näkemystä Prigozhinin toimintaan sen jälkeen, kun Washington Post uutisoi Wagner-johtajan tarjonneen tammikuussa Ukrainan asevoimille tietoja Venäjän joukkojen sijainnista. Vastapalveluksena tämä vaati WP:n mukaan Ukrainan joukkojen vetäytymistä Bahmutista.

Hän on viime viikkoina myös esittänyt rajuja syytöksiä Venäjän sotajohdolle, uhannut vetää joukkonsa pois Bahmutista ja kutsunut nimeämätöntä isoisää (dedushka) k***ipääksi. Tämän isoisän on arvioitu tarkoittaneen Putinia.

Kari esitti twiitissään kolme mahdollista syytä Prigozhinin toiminnalle.

– Prigozhin voi olla dangle eli täky, jonka hommana on koota ympärilleen Putinin vielä piilossa olevia vastustajia tai vallanperijöiksi haluavia, hän arvioi ensimmäisenä.

– Tai Prigozhin on vain venttiili, jonka kautta vähän saadaan purettua paineita. Tai sitten peruspajari, joka putoaa ikkunasta kun aika on, hän jatkaa.

Prigozhin suhtautui vitsaillen Washington Postin uutiseen. Hän kirjoitti Telegramissa olevansa edelleen Afrikassa Ukrainan sotilastiedustelulaitos GUR:n päällikkö Kyrylo Budanovin kanssa. Kreml puolestaan totesi uutisen ”vaikuttavan tekaistulta”.

— Martti J Kari (@maraj60) May 15, 2023