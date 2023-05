Vladimir Putinia arvostellaan jo suoraan – Professori: Onko tsaari mennyttä?

Wagner-yksityisarmeijan omistaja ja johtaja, oligarkki Jevgeni Prigozhin sanoo videoviestillään, että ”eräs iloinen dedushka ajattelee olevansa kunnossa” mainitsematta kuitenkaan, kuka tämä dedushka eli isoisä on.

– Ja mitä maamme tulisi tehdä seuraavaksi. Jos hän onkin oikeassa, kiitos Luojalle. Mutta mitä pitäisi maamme tehdä, mitä pitäisi meidän lastemme ja lastenlastemme tehdä Venäjän tulevaisuuden hyväksi ja tämän sodan voittamiseksi. Ja mitä jos onkin niin, että tämä dedushka osoittautuu täydeksi k***ipääksi? lisäsi Prigozhin.

Kansainvälisten suhteiden professori Sergey Radchenko huomauttaa, että on merkittävää, jos Prigozhin todella puhui Vladimir Putinista.

– Jos Prigozhin selviää näistä tunteenpurskauksista (mukaan lukien varsin selvästä Putinin kutsumisesta k***pääksi) ilman seurasta, tiedämme Putinin olevan mennyttä kalua. Yksinkertaisesti tsaaria ei voi haastaa tällä tavalla ja jäädä henkiin. Joko tsaari ei ole enää tsaari tai…

Asiaa on kummastellut myös entinen Ruotsin pääministeri ja ulkoministeri Carl Bildt.

– Epäsovinnainen nationalistinen sotaherra Prigozhin hyökkää nyt suoraan Putinia vastaan – ja tekee sen vielä [voitonpäivänä] 9. toukokuuta. Tästä tulee mieleenkiintoista.

