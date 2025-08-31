Martin Paasi: Suomeen tullaan ilmaisten asioiden perässä

Suomeen kohdistuvan maahanmuuton ongelmien ydin ovat suomalaisen yhteiskunnan tarjoamat sosiaaliset edut, arvioi kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi. Ne voivat muokata maahantulevien motiiveja, hän kirjoittaa viestipalvelu X:n tilillään.

– Kun sosiaalietuuksia on, tulemisen motiivit voivat edelleen olla ”kunniallisia”, mutta myös opportunistisia: tullaan ilmaisten asioiden perässä, sanoo Paasi.

Tämä tekee kansanedustajan mukaan suhtautumisesta maahanmuuttoon kriittisempää veronmaksajien keskuudessa.

– Tästä seuraa, että maksavien kansalaisten keskuuteen syntyy perusteltua kriittisyyttä. Homma ratkeaisi sillä, että maksajat vakuuttuisivat siitä, ettei heitä ja yhteiskuntaa käytetä hyväksi.

Ilman etuja Suomeen kohdistuva maahanmuutto voisi muistuttaa enemmän esimerkiksi Yhdysvaltoihin ennen vuotta 1914 kohdistunutta maahanmuuttoa.

Sinne muutettiin pärjäämään omaehtoisesti, Paasi huomauttaa. Suomessa tulisi ottaa tästä mallia, jolloin sekä tulijat että kansalaiset tietäisivät, että jokainen tulija vastaa itse pärjäämisestään, kansanedustaja pohtii.

Maahanmuutto vaatisi Paasin mukaan Suomessa avointa julkista keskustelua. Sitä tulisi käydä sekä maahanmuuttopolitiikasta että käytännön hallinnoinnista.

Keskustelua tulisi käydä, vaikka aihe olisi vaikea, hän sanoo.

– Siihen eivät leimakirveet ja rasismisyytökset auta. Eikä tällaisten kohteeksi joutumisen yliherkkyydet, kansanedustaja toteaa.