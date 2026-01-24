Marko Kilpi: Koko eduskunta perattava – häirintäväitteet vaativat selvityksen

Yksikään kivi ei saa jäädä kääntämättä eduskunnan häirintätapauksia selvitettäessä, vaatii kansanedustaja Marko Kilpi (kok.). Facebookissa kirjoittavan Kilven mukaan ”koko eduskunta on perattava läpi”. Poliisitaustainen Kilpi viittaa kirjoituksessaan työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen haastatteluun Ilta-Sanomissa, jossa tämä kehottaa selvittämään tapauksia koko eduskunnan osalta.

Keskustelu eduskunnan häirintätapauksista heräsi kansanedustaja Ville Merisen (sd.) kommenteista Ylen Vallan algoritmi-ohjelmassa. Tapauksiin on sittemmin liitetty ainakin kansanedustajat Marko Asell (sd.), Jani Kokko (sd.) ja Kim Berg (sd.). Kilven mukaan vain muutamaa henkilöä ei voi nostaa tikun nokkaan, vaan Merisen väitteet eduskunnassa esiintyvästä laajasta häirinnästä on tutkittava.

– Nyt on nostettu kolme nimeä esiin. Merisen esittämien väitteiden mukaan eduskunnassa häirintää ja jopa väkivaltaa ilmenee hyvin laajasti. Aivan karmeita asioita hänen mukaansa. Ei voi olla niin, että vain muutamat yksittäiset puolueet teetättävät selvityksiä ja asia olisi sillä selvä. Tämänkin professori Koskinen toteaa yhtenevästi, Kilpi kirjoittaa.

Kilpi muistuttaa, että Merisen mukaan eduskunnassa on tapahtunut jopa fyysistä väkivaltaa. Jos häirintätapauksia ei selvitetä, heikentää epätietoisuus kokoomusedustajan mukaan eduskuntalaitoksen luotettavuutta.

– Esimerkiksi elokuva-alan mee too-tapauksessa vain muutamia nimiä nostettiin esiin, mutta laajempi selvitys jäi tekemättä, vaikka silloinkin annettiin ymmärtää, että ilmiö ja ongelma ovat huomattavasti laajemmat. Pitäisikö edes sen verran ottaa oppia menneestä?