Marko Kilpi itärajan droonimuurista: Miljardiluokan hanke

Ehdotus droonimuurin rakentamisesta Venäjän ja EU:n rajalle saa vahvaa tukea poliitikoilta.

Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä näin:

– Miljardiluokan hanke. Loistava juttu! Pidetään Suomi turvassa, silloin ovat muutkin turvassa, Kilpi kirjoitti.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti viime viikolla, että EU:n täytyy rakentaa Venäjän-vastaiselle ulkorajalle droonimuuri.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kommentoi aiemmin viestipalvelu X:ssä, että ehdotus droonimuurista on kannatettava ja Suomen etujen mukainen.

Asia oli esillä maanantaina, kun EU:n sisä- ja muuttoliikeasioista vastaava komissaari Magnus Brunner vieraili Suomessa sisäministeri Mari Rantasen (ps.) vieraana.

Rantasen mukaan EU:n itäraja tarvitsee droonien vastaista suojausta, vaikka tällä hetkellä tilanne itärajalla onkin vakaa.

Rantaselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa droneseinästä. Hän kertoi, että komissioon on Suomen ja Baltian maiden toimesta lähetetty kirje EU:n itäisistä maista kuten Suomesta ja Baltiasta.

– Ei sen pidemmällä tässä vielä olla, Rantanen sanoi.

Brunnerin mukaan asioiden käsittelyä voidaan pyrkiä nopeuttamaan tarpeen mukaan.

Ehdotus droonimuurista on kannatettava, ja Suomen etujen mukainen. Itärajan lisäksi on syytä huomioida droonien torjunta myös Suomenlahden suunnalta.

