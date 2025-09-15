Verkkouutiset

Kuvituskuva. Itäraja Tohmajärven rajavartioaseman läheisyydessä elokuussa 2025., LEHTIKUVA / JARNO ARTIKA

Marko Kilpi itärajan droonimuurista: Miljardiluokan hanke

Sisäministerin mukaan EU:n itäraja tarvitsee droonien vastaista suojausta.
Ehdotus droonimuurin rakentamisesta Venäjän ja EU:n rajalle saa vahvaa tukea poliitikoilta.

Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä näin:

– Miljardiluokan hanke. Loistava juttu! Pidetään Suomi turvassa, silloin ovat muutkin turvassa, Kilpi kirjoitti.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti viime viikolla, että EU:n täytyy rakentaa Venäjän-vastaiselle ulkorajalle droonimuuri.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kommentoi aiemmin viestipalvelu X:ssä, että ehdotus droonimuurista on kannatettava ja Suomen etujen mukainen.

Asia oli esillä maanantaina, kun EU:n sisä- ja muuttoliikeasioista vastaava komissaari Magnus Brunner vieraili Suomessa sisäministeri Mari Rantasen (ps.) vieraana.

Rantasen mukaan EU:n itäraja tarvitsee droonien vastaista suojausta, vaikka tällä hetkellä tilanne itärajalla onkin vakaa.

Rantaselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa droneseinästä. Hän kertoi, että komissioon on Suomen ja Baltian maiden toimesta lähetetty kirje EU:n itäisistä maista kuten Suomesta ja Baltiasta.

– Ei sen pidemmällä tässä vielä olla, Rantanen sanoi.

Brunnerin mukaan asioiden käsittelyä voidaan pyrkiä nopeuttamaan tarpeen mukaan.

