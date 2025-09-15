Tuleeko EU:n ja Naton itärajalle droneseinä?

Euroopan unionin sisä- ja muuttoliikeasioista vastaavan komissaari Magnus Brunner on maanantaina ollut sisäministeri Mari Rantasen (ps.) vieraana.

— Yhdenkään valtion, joka on itärajasta meitä kauempana, ei tulisi ajatella olevansa turvassa, sanoi sisäministeri Rantanen ministerien tiedostustilaisuudessa maanataina iltapäivällä.

Päivään on kuulunut vierailu itärajalla. Rantanen korosti, että Suomen itäraja on myös EU:n ja Naton ulkoraja. Rantanen vakuutti, että raja pysyy kiinni jatkossakin.

Ukrainan ja Puolan viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet tarpeen teknologisemmille suojauksille, Rantanen viittasi viime viikolla Puolan puolelle tehtyyn lennokki-iskuun. Rantasen mukaan EU:n itäraja tarvitsee droonienvastaista suojausta, vaikka tällä hetkellä tilanne itärajalla onkin vakaa.

— Raja-aita on yksi Suomen prioriteeteista, Rantanen sanoi.

Brunner kiitteli Rantasen avoimuutta ja suorasanaisuutta turvallisuuskysymyksissä.

— Haasteet joita kohtaamme, ovat suuria, Brunner sanoi rajaturvallisuudesta. Hän myös viittasi siihen, että Puolaa kohdanneen provokaation kaltaisiin tapahtumiin on varauduttava.

Suomen tilanne on Brunnerin mukaan ainutlaatuinen, sillä Suomen ja Venäjän välinen raja on niin pitkä.

— Ei tule kysymykseenkään, että Suomi kohtaisi näitä uhkia yksin.

Brunnerin mielestä EU:n on saatava kontrolli takaisin siihen, mitä EU:n alueella tapahtuu. Mutta nyt suunnitelma ja suunta ovat selkeitä. Brunner lupasi Suomelle poliittista, operatiivista ja taloudellista tukea.

Rantaselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa droneseinästä. Hän kertoi, että komissioon on Suomen ja Baltian maiden toimesta lähetetty kirje EU:n itäisistä maista kuten Suomesta ja Baltiasta kirje.

–Ei sen pidemmällä tässä ei vielä olla, Rantanen sanoi. Brunnerin mukaan asioiden käsittelyä voidaan pyrkiä nopeuttamaan tarpeen mukaan.