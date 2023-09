Mark Galeotti: Vladimir Putinin asema eliitin silmissä alkaa horjua

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti uskoo presidentti Vladimir Putinin valta-aseman heikentyneen viime aikoina merkittävästi maan eliitin silmissä.

Hän huomauttaa, ettei maan johdossa ole käytännössä yhtään ideologisia putinisteja.

– Eliitti koostuu häikäilemättömistä pragmaatikoista, opportunisteista ja kleptokraateista. He tukevat Putinia, koska muunlainen toiminta olisi vaarallista. Ja siksi, että he pystyvät näin itse vaurastumaan ja kasvattamaan valtaansa, Mark Galeotti sanoo Times Radion haastattelussa.

Nykyisen asetelman vuoksi Vladimir Putinin asema säilyy, jos hänet nähdään ”voittajana” ja hahmona, jota on mahdoton haastaa. Eliitin näkökulmasta Putinin toimet ovat olleet yhä haitallisempia liike-elämälle.

– Yksi Jevgeni Prigozhinin kapinan hätkähdyttävimmistä piirteistä oli, että vaikka turvallisuuskoneiston johtajat eivät liittyneet siihen, niin he eivät myöskään tehneet juuri mitään pysäyttääkseen Prigozhinia, professori pohtii.

Nyky-Venäjän poliittinen järjestelmä nojaa lakien sijasta henkilökohtaisiin suhteisiin ja luottamukseen. Eliitin näkökulmasta Wagner-johtajan lentokoneen räjäyttäminen voi viitata uuden ja paljon epävarmemman aikakauden alkamiseen.

Vladimir Putinin asema on aiemmin nojannut ”horisontaalisiin riitoihin” eli alemman tason johtajien väliseen kamppailuun ja konflikteihin, joita Putin on aina lopulta pystynyt sovittelemaan. Toimivassa poliisivaltiossa eliitin hahmoja ei olisi tarpeen salamurhata lentokoneita tuhoamalla.

– Häneen suhtaudutaan nyt kuin henkilöön, jolla on heikko impulssikontrolli ja kädessään suuri ase. Ihmiset pitävät yhä enemmän itseään hänen panttivankinaan, Mark Galeotti sanoo.

