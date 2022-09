Maria Ohisalo: Ei enää yhtään valtion euroa fossiiliteollisuuteen

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo peräänkuuluttaa romahtaneiden hiilinielujen elvyttämistä. Hänen mukaansa seuraavan hallituksen tulee toteuttaa hiilinielujen pelastuspaketti.

Ohisalo kommentoi asiaa vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Kuopiossa pitämässään puheessa.

– Hallitus on myös käynnistänyt selvitykset mistä nielujen romahdus johtuu ja miten voisimme kääntää kehityksen esimerkiksi metsälakia uudistamalla. On kuitenkin selvää, että ongelma on niin syvä, ettei se puolessa vuodessa vielä ratkea, Ohisalo sanoo.

– Näiden tietojen pohjalta on seuraavan hallituksen toteutettava nielujen pelastuspaketti – haastankin puolueet kertomaan jo ennen vaaleja kantansa tähän kysymykseen.

Hän syyttää oppositiojohtajia Petteri Orpoa (kok.) ja Riikka Purraa (ps.) jälkiviisaudesta Uniper-kysymykseen liittyen.

– Vuosia sitten tehtyjä virheitä ei saa enää tekemättömäksi, mutta tulevaisuuden virheet voidaan vielä välttää. Minusta yksi asia on selvä: valtio-omisteisten yritysten ei tulisi jatkossa laittaa yhden yhtäkään uutta euroa kiinni fossiiliteollisuuteen, Ohisalo sanoo.

Kokoomus sai Ohisalon puheessa moitteita myös vihreiden investointien kiihdytyskaistan arvostelusta.

– Tämäkin on ollut kokoomukselle siis liikaa. Itse ajattelen asiasta aivan päinvastaisesti. Yhtään minkään valtion tuen, valtion yrityksen tai oikeastaan valtion toiminnan laajemminkaan ei pitäisi aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle tai elinympäristöllemme, Ohisalo sanoo.