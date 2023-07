Maria kertoo juristin ansioistaan MeNaisille: ”Käteen jää 5000 euroa”

Palkkasuositus vastavalmistuneelle oikeustieteiden maisterille on Juristiliiton mukaan 4 630 euroa, mutta kuinka paljon lakimiehenä oikeasti tienaa? Tätä on kysynyt MeNaiset-lehti, joka on haastatellut kahta omaa asianajotoimistoa pitävää yrittäjää.

Meri Vuorio, 43, on ollut alalla 15 vuotta ja kertoo pärjäävänsä ansioillaan hyvin. Hän kertoo nostavansa palkkaa sen verran kuin tarvitsee.

– Joku vuosi nostin palkkaa yli 110 000 euroa, viime vuonna 82 000 euroa, hän kertoo.

Myös Maria Puputti, 43, kertoo, että kuukausipalkka vaihtelee ja siihen vaikuttaa hänen yrityksensä tilanne.

– Keskimäärin [palkka] on ollut vuonna 2022 noin 7 500 euroa, hän sanoo MeNaisille.

Käteen jää Puputin mukaan noin 5000 euroa kuussa. Meri Vuorio sanoo käyttävänsä asumiskuluihin noin 2000 euroa ja muuhun elämiseen 2000 euroa kuukaudessa.

Vuorio sanoo, ettei hän enää tee töitä kellon ympäri. Joka päivä 8 tunnin työpäivän tekeminen on kuitenkin mahdotonta.

Myös Maria Puputti myöntää, että juristin työssä on pakko joustaa, vaikka pääsääntöisesti hän pyrkii vastamaan yhteydenottoihin virka-aikana kello 8-16.

Puputin ja Vuorion mukaan palkka vastaa työn raskautta ja vaativuutta. Meri Vuorio on kokenut myös palkkatason kovan nousun: hän kertoo valmistuttuaan työskennelleensä pari vuotta perintäfirmassa, jossa ansaitsi 1700 euroa kuukaudessa.

