Uusi ministeri Mari-Leena Talvitie vieraili Ukrainassa

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) vieraili Ukrainassa 31.1.–1.2. Ministeri osallistui Ukrainan kulttuuriministeri Mykola Tochytskyin kutsumana kansainväliseen ministerikokoukseen Uzhhorodissa, Zakarpatskan alueella.

Kyseessä oli ministerin ensimmäinen ulkomaille suuntautunut virkamatka.

– Tulopäivänä Venäjä teki julman iskun historialliseen kohteeseen Odessassa. Tämä korosti entisestään ministerikokouksen aiheen ajankohtaisuutta. Kulttuurista ja kulttuuriperinnöstämme huolehtiminen korostuu entisestään konfliktien aikana, Mari-Leena Talvitie toteaa tiedotteessa.

Tilaisuudessa keskusteltiin kulttuurista kansallisen turvallisuuden vahvistajana, kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjumisesta sekä kulttuurin sisällyttämisestä Ukrainan jälleenrakennukseen ja maan elpymiseen.

Kokouksessa hyväksyttiin julkilausuma kulttuurin merkityksestä resilienssille ja kulttuurista osana Ukrainan jälleenrakennusta. Kokouksessa mukana olevat maat ja kansainväliset organisaatiot korostivat keskinäisen yhteistyön merkitystä, koska siten tuelle saadaan voimaa ja laajuutta.

Kokouksessa Ukraina esitti ajatuksen rahaston perustamisesta maan kulttuuriperinnön pelastamiseksi ja suojelemiseksi. Talvitie nosti esille Suomen vankkumattoman tuen Ukrainalle ja nosti esiin kulttuurin roolin.

– Me tuemme Ukrainaa niin pitkään kuin tuelle on tarvetta. Kulttuurilla on uskomattoman voimakas rooli ihmisiä yhdistävänä tekijänä, ja tämä korostuu kriisien keskellä.

Ministeri Talvitie tapasi kokouksen yhteydessä myös EU:n sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, nuorisosta, urheilusta ja kulttuurista vastaavan komissaari Glen Micallefin, jonka kanssa hän keskustelu erityisesti joulukuussa aloittaneen komission toimintakaudesta sekä Suomen pääviesteistä.